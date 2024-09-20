Топ самых больших пенсий в Латвии: на первом месте пятизначная сумма

Когда речь заходит о пенсии, то равнодушных не остается. Большинство людей говорят, что пенсии в Латвии слишком низкие, и с ними нельзя не согласиться. Однако в нашей стране есть люди, которые получают внушительные пенсии. Государственное агентство социального страхования (VSAA) раскрыло TVNET не только список самых больших пенсий по возрасту в Латвии, но и то, сколько получает пенсионер, чья пенсия по возрасту исчисляется пятизначной цифрой.