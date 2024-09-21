Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) сообщила, что ее самолет по пути в испанскую Малагу был вынужден совершить экстренную посадку после того, как из заказанного пассажиркой блюда выскочила мышь, сообщает ВВС.
Самолет совершил экстренную посадку из-за выскочившей из коробки с едой мыши
18 сентября самолет вылетел из столицы Норвегии Осло в Малагу, но был вынужден совершить экстренную посадку в Копенгагене, Дания.
Представитель SAS Ойстейн Шмит указал, что посадка была совершена из-за того, что выбежавший грызун созда риски безопасности - он мог перегрызть электрические провода. Пассажиров позднее доставили в Малагу другим рейсом.
Пассажир самолета указал ВВС, что мышь выскочила из коробки с едой, которую открыла сидевшая рядом с ним женщина. Он рассказал, что остальные пассажиры сохраняли спокойствие.
При этом пассажир отметил, что натянул носки на штаны, чтобы мышь не забралась по его ногам.
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