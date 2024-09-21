Самолет совершил экстренную посадку из-за выскочившей из коробки с едой мыши

18 сентября самолет вылетел из столицы Норвегии Осло в Малагу, но был вынужден совершить экстренную посадку в Копенгагене, Дания.

Представитель SAS Ойстейн Шмит указал, что посадка была совершена из-за того, что выбежавший грызун созда риски безопасности - он мог перегрызть электрические провода. Пассажиров позднее доставили в Малагу другим рейсом.

Пассажир самолета указал ВВС, что мышь выскочила из коробки с едой, которую открыла сидевшая рядом с ним женщина. Он рассказал, что остальные пассажиры сохраняли спокойствие.

При этом пассажир отметил, что натянул носки на штаны, чтобы мышь не забралась по его ногам.

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