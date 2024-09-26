FinCEN отменил санкции против ABLV Bank

Посольство США в Латвии напоминает, что в ходе реформ в апреле 2018 года правительство Латвии вывело Службу финансовой разведки (СФР) из-под надзора Генеральной прокуратуры, предоставив СФР независимость и автономию. В ноябре 2018 года правительство Латвии расширило обязанности финансового регулятора (бывшая Комиссия по рынку финансов и капитала, которая была включена в состав Банка Латвии в январе 2023 года).

Также в 2019 году правительство Латвии внесло поправки в закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, введя тест для высшего руководства и сотрудников банков, занимающихся оценкой клиентов, требование прекращать деловые отношения с любым клиентом, не прошедшим должную проверку, запрет на открытие и ведение анонимных счетов, расширило определение "реального бенефициара" на косвенный контроль.

Как сообщили агентству LETA в Минфине, заявление FinCEN укрепляет доверие к Латвии как к правовому государству, ответственные органы которого препятствуют укоренению преступных интересов, укрепляют уверенность в целостности и безопасности финансовой системы и способствуют повышению интереса добросовестных инвесторов и международных партнеров к Латвии, тем самым повышая конкурентоспособность страны.

Минфин также отмечает, что процесс реформ или "капитального ремонта" финансовой системы не только позволил избежать включения Латвии в "серый список" FATF (международная организация, устанавливающая стандарты в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), но и, благодаря международному сотрудничеству предотвратил преступное и коррупционное влияние России и других пророссийских или недружественных стран в использовании Латвии и ее финансовой системы в качестве плацдарма.

"В отчете FinCEN также говорилось, что руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взятки для воздействия на должностных лиц в Латвии, чтобы предотвратить судебные иски против него и смягчить угрозы для его деятельности, связанной с высоким риском.

ABLV Bank опроверг эти обвинения, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заявило, что не нашло никаких доказательств того, что руководство ABLV Bank было вовлечено во взяточничество, как утверждала FinCEN в своем отчете.

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