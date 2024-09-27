Сократят ли отпуск по уходу за ребенком? Отвечают латвийские политики

"Если говорить чисто теоретически, то это потенциальный инструмент. Практически же я не вижу, как мы могли бы поддержать такое предложение в обозримом будущем", - сказал Рокпелнис агентству LЕТА.

Председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил, что его партия категорически не поддерживает сокращение отпуска по уходу за ребенком.

Ранее министр благосостояния Улдис Аугулис в интервью порталу Delfi заявил, что из-за нехватки работников рассматривается возможность сокращения отпуска по уходу за ребенком. По его словам, отпуск по уходу за ребенком может быть сокращен на полгода или до одного года.

Однако это возможно только в том случае, если для детей в возрасте от одного года будут организованы няни или детские сады. Это позволило бы родителям как можно скорее вернуться на рынок труда.

Министерство не сделало никаких конкретных расчетов того, что выиграет рынок труда от шестимесячного сокращения отпуска по уходу за ребенком.

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