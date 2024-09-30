Видео Мероприятие Rīgas nami на моторной яхте оплатило управление Рижского свободного порта

Ю.Р: Нет, этого вопроса я не задавал. Нет. Может быть эти люди с такой зарплатой могут позволить себе и сами.

NP: У вас было условие приходить со своей корзинкой?

Ю.Р: Нет, не было такого. Но как правление, так и совет (Rīgas nami) достаточно хорошо получают, так что я допустил, что они могут позволить себе сами (оплатить поездку на яхте".

Rīgas nami при помощи своего представителя проинформировало Nekā personīga, что за поездку 30 августа не платилось ни из средств предприятия, ни из их частных денег. Все вопросы о мероприятии по сплочению коллектива нужно задавать председателю правления.

Мартиньш Зиеманис, заместить управляющего Рижского свободного порта, председатель правления Rīgas nami:

"Могу всех успокоить - из средств рижан это мероприятие не оплачивалось, это мероприятие организовало правление Рижского свободного порта за свои средства. Финансовые ресурсы вложили непосредственно в закуски и напитки. Суммы не были большими. И мы пришлем информацию. За это платило правление порта".

NP: Аренда самой яхты?