Rīgas nami после реорганизации стали крупным муниципальным предприятием. В капитальном обществе более 500 работников, предприятие обслуживает и сдает в аренду десятки объектов собственности. Однако существенной прибыли столице это не приносит. И получает постоянную критику от должностных лиц думы как за неумелое обслуживание Центрального рынка, так и за плохие ремонтные работы. Чтобы улучшить сотрудничество и обсудить перспективы на будущее, Rīgas nami месяц назад пригласил самых влиятельных лиц самоуправления в поездку по Даугаве, сообщает передача Nekā Personīga.
Видео ⟩ Мероприятие Rīgas nami на моторной яхте оплатило управление Рижского свободного порта
Время встречи - пятница, место прибытия - Рижский пассажирский порт. Ведущие люди столицы были приглашены на неформальную встречу как важные партнеры капитального общества Rīgas nami. На приглашение откликнулись практически все приглашенные - а кто платил за развлекательную поездку на этой яхте и кому она принадлежит - ни у кого вопросов не возникало.
30 августа в поездку по Даугаве вместе с правлением и советом Rīgas nami отправились вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, председатель Комитета жилья и среды Виестурс Зепс, а также Юрис Радзевич, в ведении которого находится Комитет по социальным делам. На палубу прогулочного судна поднималось также руководство департамента собственности (Владимир Озолиньш) и финансового департамента (Улдис Пиериньш). Присутствовали также руководитель управления капитальных обществ Илзе Спуле-Статкус и исполнительный директор Риги Янис Ланге, который является представителем держателя долей капитала в Rīgas nami.
Янис Ланге, исполнительный директор Риги
NP: Кто вас пригласил?
Я.Л: Председатель совета Rīgas nami.
NP: Господин Зиеманис?
Я.Л: Господин Зиеманис, да.
NP: А кто платил за эту поездку?
Я.Л: Я предполагаю, что эти вопросы надо задавать господину Зиеманису.
NP: Вы не задавали?
Я.Л: Нет.
NP: И, какова была цель поездки?
Я.Л: Мероприятие сплоченности коллектива.
Владимир Озолиньш, директор департамента собственности Рижской думы
NP: Это такая привычная практика, когда совещания по Rīgas nami проходят на яхте?
В.О: Не, это был первый раз.
NP: И как, понравилось?
В.О: Не знаю. Как вам ответить?
NP: Вы удивились такому приглашению?
В.О: Был приятно удивлен, да.
Эдвард Ратниекс, вице-мэр Риги (Нацобъединение):
"Неформальная атмосфера - я так понял, что костюм совсем не нужно надевать, была и прекрасная погода, было известно, что это происходит на корабле. У меня были длинные брюки. Ну, в приличной одежде были, конечно".
Юрис Радзевич, председатель Комитета Рижской думы по социальным делам (Честь служить Риге):
"Поскольку я не яхтсмен, мне трудно оценить их уровень роскоши. Но я откликнулся. По той причине, что у нас с Rīgas nami есть ряд проблемных вопросов".
Предприятие Rīgas nami принадлежит самоуправлению. Оно должно позаботиться об исторических зданиях Splendid Palace и Доме Черноголовых. Но не только. Объектом заботы капитального общества является Центральный рынок и его развитие. В ведении предприятия также находятся 67 арендных домов, из которых 18 - социальные дома. Хотя оборот Rīgas nami - 27, 98 млн, прибыль ничтожна, в 2023 году - всего 19,85 тыс. Программа Nekā Personīga уже рассказывала, что предприятие в этом году планировало существенно поднять для всех думских ведомств арендную плату, но против этого выступили муниципальные депутаты. Чтобы у Rīgas nami на заседаниях думы все впредь шло более гладко, председатель совета Мартиньш Зиеманис решил действовать. Всех посадить на моторную яхту, за бокалом вина и пива обсудить наболевшие вопросы.
В многочасовой поездке обсуждались не только неприятности с ремонтными работами. Депутаты Рижской думы и руководители департаментов рассматривали портовые территории, обсуждали различные актуальные вопросы, как можно привлечь в Ригу больше круизных лайнеров. И о том, где планируется связанный с Айнаром Шлесерсом проект Riga Waterfront. Организатор поездки Мартиньш Зиеманис одновременно является не только председателем совета Rīgas nami, но и заместителем управляющего Рижским свободным портом.
Он говорит о приглашенной делегации руководства Риги, что гости в основном связаны и с портом. Среди приглашенных гостей не было ни главы комитета сообщения Олафа Пулкса из "Нового Единства", ни заместителя председателя думы Линды Озолы из "Кода для Риги".
Мартиньш Зиеманис, заместитель управляющего Рижским свободным портом, председатель совета Rīgas nami:
"Я хотел привлечь как можно более широкий круг от думы, не только политического руководства, но и действительно людей, которые ежедневно работают с этими вопросами".
NP: "Нового Единства" не было на борту, наверное, и "Прогрессивных" тоже, как же вы выбрали, кого приглашать, что нет?
М.З: Это те люди, с которыми мы ежедневно работаем. "Новое Единство", господин Кирсис были приглашены, но, к сожалению, не смогли прийти. Госпожа Озола особо с портом не работает. У нас с ней тоже не было такого особого сотрудничества. Господин Ратниекс пришел на наши круизные лайнеры, проявил замечательную инициативу.
Эдвард Ратниекс, вице-мэр Риги (Нацобъединение):
"Все разговоры, которые у нас были - было совершенно ясно, что поездка связана с портом. Как самоуправление будет сотрудничать с портом, о круизных судах, как мы можем способствовать туризму в Риге. Как довести этот поток сюда туристов дальше до Старого города".
Виестурс Зепс, председатель Комитета жилья и среды ("Для развития Латвии"):
"Какое-то время назад, мы как комитет были с визитом в капитальном обществе Rīgas siltums, были в Рижском зоопарке, это визит туда, чтобы ознакомиться с немного более оперативными вещами, которых мы не видим на заседаниях комитета. На этот раз формат был выбран таким, как в порту это время от времени делают".
Янис Ланге, исполнительный директор Риги
"Понятно, что в таких поездках не принимаются официальные решения. Это мероприятие, чтобы в неформальной обстановке обсудить актуальные вопросы".
NP: Мероприятия по сплочению коллектива обычно проходят в такой легкой атмосфере, с вином и хорошими закусками. Они тоже были?
Я.Л: Не буду отвечать на такие вопросы.
NP: Вопрос в том, сколько это стоит? И такова ли финансовая ситуация Rīgas nami, чтобы это можно было себе позволить?
Я.Л: Это надо спрашивать у Rīgas nami.
Юрис Радзевич, председатель комитета Рижской думы по социальным делам
NP: Но, господин Раздевич, мы депутат. Вы не задавали вопроса, за какие деньги я еду?
Ю.Р: Нет, этого вопроса я не задавал. Нет. Может быть эти люди с такой зарплатой могут позволить себе и сами.
NP: У вас было условие приходить со своей корзинкой?
Ю.Р: Нет, не было такого. Но как правление, так и совет (Rīgas nami) достаточно хорошо получают, так что я допустил, что они могут позволить себе сами (оплатить поездку на яхте".
Rīgas nami при помощи своего представителя проинформировало Nekā personīga, что за поездку 30 августа не платилось ни из средств предприятия, ни из их частных денег. Все вопросы о мероприятии по сплочению коллектива нужно задавать председателю правления.
Мартиньш Зиеманис, заместить управляющего Рижского свободного порта, председатель правления Rīgas nami:
"Могу всех успокоить - из средств рижан это мероприятие не оплачивалось, это мероприятие организовало правление Рижского свободного порта за свои средства. Финансовые ресурсы вложили непосредственно в закуски и напитки. Суммы не были большими. И мы пришлем информацию. За это платило правление порта".
NP: Аренда самой яхты?
М.З: Это портовое судно, которым управлял сотрудник порта. Это довольно привычная практика. В этом нет ничего особенного. Судно наше и капитан наш. Есть вопрос о закусках, нужны они или нет. По протоколу - если мы принимает гостей или это делегация высокого уровня, мы обеспечиваем закуски. Речь не идет о накрытом ужине или трех блюдах.
Однако заместитель управляющего Рижским портом все-таки не до конца откровенен. Nekā personīga известно, что использованная для сплочения коллектива моторная яхта Amanda не является собственностью порта. Она принадлежит предприятию DBO. Крупнейший владелец компании - бывший управляющий портом Леонид Логинов. Семь лет назад Логинов ушел с поста после обвинений в злоупотреблении служебным состоянием. Его признали виновным и приговорили к штрафу в 38 тысяч евро и запрету управлять муниципальными учреждениями.
Виестур Зепс, председатель комитет Рижской думы по жилью и среде
N.P: Вы на этой яхте ездили? Amanda.
В.З: Да.
NP: Знаете, кому она принадлежит?
В.З: Ни малейшего понятия. Насколько я знаю, одному предприятию.
NP: Вы, когда ступали на борт этой яхты, не знали, что это собственность Логинова?
В.З: Нет. По-прежнему не знаю. Если вы так говорите, то мне надо проверить.
Эдвард Ратниекс, вице-мэр Риги:
"Я не знал, куда я направляюсь, я не знал, что это за яхта и кому она принадлежит"
Спустя несколько дней после интервью передачи с Зиеманисом Рижский свободный порт отписал, что в их собственности все-таки нет судна для отдыха, которое во время визитов высокого уровня может принять более 6 пассажиров. Поэтому для закупки услуги аутсортсинга была выбрана принадлежащая DBO яхта. И у правления Рижского порта с фирмой Логинова заключен договор о фрахте.
Приенм делегации руководства Рижской думы в Рижском порту 30 августа обошелся в неполные шесть тысяч (6919 еро).
В эти деньги входит как питание на 17 персон, так и аренда конкретного катера на пять часов.
Мэр Риги Вилнис Кирсис хоть и был приглашен, из-за занятости на яхту Логинова не явился.
Вилнис Кирсис, мэр Риги:
"Это должно быть само собой разумеющимся, что корпорация должна обсуждать с лицами, принимающими решения, с руководителями департаментов, главами комитетов развитие компании, быть в курсе событий, так сказать. Но я считаю, что это должно происходить без таких развлекательных элементов".
О том, что обсуждалось в ходе поездки по Даугаве, участники интервью дали довольно разную информацию. Так как до следующих муниципальных выборов осталось всего 9 месяц, это позволяет посмотреть на это мероприятие по сплочению совсем другой перспективы будущего.
Смотрите выпуск передачи:
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