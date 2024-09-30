Второй аукцион по продаже Дома Москвы: стартовая цена существенно снижена

Недвижимость состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем. Стартовая цена аукциона установлена в размере 2,856 миллиона евро, а шаг аукциона - 10 000 евро.

Аукцион начнется во вторник, 1 октября 2024 года, и завершится 31 октября 2024 года в 13:00.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны до 21 октября 2024 года внести залог в размере 10% от начальной цены объекта. Объект должен быть оплачен в течение двух недель.

Напомним, что на предыдущем аукционе, который начался 20 августа 2024 года и завершился 19 сентября, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро.

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