В ночь на субботу в Татрах в Польше спасатели нашли трех туристок из Литвы, которые были объявлены без вести пропавшими. Позднее одна из женщин скончалась в больнице, сообщает LRT со ссылкой на польские СМИ.
В больнице скончалась одна из найденных в горах Польши туристок из Литвы
По данным польской телекомпании TVN24, спасатели обнаружили трех литовок рано утром в субботу на горном перевале на польско-словацкой границе.
Одна из пострадавших была без сознания. Ей оказали первую помощь и на вертолете доставили в больницу в Кракове.
К сожалению, позднее женщина умерла в больнице.
Еще две литовки находятся в безопасности. Одна из пострадавших была доставлена в больницу в Закопане, а вторая, состояние которой было хорошим, была устроена на ночлег.
По словам спасателей, три литовки оказались совершенно не подготовлены к переменчивой и суровой горной погоде - они даже не смогли указать свой маршрут и место, откуда начали идти. При этом у них не было соответствующей экипировки и теплой одежды. На вопрос, где они ночевали перед походом, они упомянули гостиницу в Катовице, хотя на самом деле ночевали в Кужнице.
Как уже сообщалось, в субботу от госучреждений Словакии и Польши поступило два сообщения об исчезновении людей при восхождении на гору Свиница. В поисках были задействованы 44 спасателя и вертолет.
В 4:20 по местному времени одну из литовок нашли без сознания и с крайне тяжелой гипотермией - температура тела была всего 21 градус.
Пострадавшую два часа отогревали, после чего спасатели доставили ее в больницу.
TVP Krakow сообщает, что в последние дни погода в Татрах была крайне неблагоприятной и в ближайшие ночи прогнозируются морозы и снег на вершинах.
Три литовки не единственные пострадали от плохой погоды в горах. В ходе той же поисковой операции было обнаружено тело одного из отдыхающих, которого обнаружил другой случайный прохожий. Помощь понадобилась и одному мужчине, который вместе со своими двумя 10-летними детьми отправился на высшую точку Польши - гору Рысы (2499 м).
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