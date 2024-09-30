В больнице скончалась одна из найденных в горах Польши туристок из Литвы

По данным польской телекомпании TVN24, спасатели обнаружили трех литовок рано утром в субботу на горном перевале на польско-словацкой границе.

Одна из пострадавших была без сознания. Ей оказали первую помощь и на вертолете доставили в больницу в Кракове.

К сожалению, позднее женщина умерла в больнице.

Еще две литовки находятся в безопасности. Одна из пострадавших была доставлена в больницу в Закопане, а вторая, состояние которой было хорошим, была устроена на ночлег.

По словам спасателей, три литовки оказались совершенно не подготовлены к переменчивой и суровой горной погоде - они даже не смогли указать свой маршрут и место, откуда начали идти. При этом у них не было соответствующей экипировки и теплой одежды. На вопрос, где они ночевали перед походом, они упомянули гостиницу в Катовице, хотя на самом деле ночевали в Кужнице.