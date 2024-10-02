На данный момент при некоторых видах взыскания задолженности в распоряжении должника остается только половина минимальной зарплаты - 350 евро. Это непропорционально мало и побуждает людей оставаться в теневой экономике, не показывая свои истинные доходы, говорит Ивета Крука, председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей (LZTIP). Поэтому с 1 октября вступили в силу обширные поправки к Гражданскому процессуальному закону, которые позволят должникам сохранить большую часть своего дохода и в то же время облегчат погашение долгов в долгосрочной перспективе.