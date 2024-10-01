"Надо думать, как привлечь на рынок труда примерно 15 000 молодых людей в возрасте от 15 до 26 лет, которые в настоящее время не учатся и не работают", - заявил министр благосостояния Улдис Аугулис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
В Латвии около 15 000 молодых людей не учатся и не работают
"Мы должны постараться максимально использовать ту рабочую силу, которая есть в Латвии", - сказал он, добавив, что необходимо думать о том, кто будет работать здесь в будущем. Он хотел бы, чтобы жители Латвии могли сами содержать себя и свое государство.
Министр признал, что важно способствовать рождаемости в стране, так как в последние годы, несмотря на поддержку, она только снижается.
Комментируя идею о возможном сокращении отпуска по уходу за ребенком, Аугулис заявил, что он пытался набросать гипотетическую идею о пособии по уходу за ребенком, но ни одной минуты не думал о сокращении отпуска.
"В режиме мозгового штурма мы предлагаем гипотезы, чтобы понять, как сделать лучше с точки зрения развития демографии", - сказал министр.
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