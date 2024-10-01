В Латвии около 15 000 молодых людей не учатся и не работают

"Мы должны постараться максимально использовать ту рабочую силу, которая есть в Латвии", - сказал он, добавив, что необходимо думать о том, кто будет работать здесь в будущем. Он хотел бы, чтобы жители Латвии могли сами содержать себя и свое государство.

Министр признал, что важно способствовать рождаемости в стране, так как в последние годы, несмотря на поддержку, она только снижается.

Комментируя идею о возможном сокращении отпуска по уходу за ребенком, Аугулис заявил, что он пытался набросать гипотетическую идею о пособии по уходу за ребенком, но ни одной минуты не думал о сокращении отпуска.

"В режиме мозгового штурма мы предлагаем гипотезы, чтобы понять, как сделать лучше с точки зрения развития демографии", - сказал министр.

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