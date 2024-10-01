Согласно расчетам Министерства внутренних дел, доходы от штрафов, налагаемых радарами, составят 9 678 954 евро в 2025 году и 7 222 404 евро в 2026 году, сообщает агентство LETA.
Известна сумма, которую в будущем году планируют собрать в виде наложенных радарами штрафов
В 2027 году прогнозируемые доходы могут составить 4 550 837 евро.
Расходы на обеспечение работы радаров в 2025 году могут составить 3 046 746 евро, а в 2026 году - 2 934 539 евро. В свою очередь в 2027 году расходы могут составить 482 537 евро.
Во вторник правительство уточнило сумму доходов от штрафов, наложенных Государственной полицией за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные техническими средствами коммерсанта, и сумму расходов, включая долгосрочные обязательства.
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