Исследование: Латвия среди лидеров по уровню эмиграции. У соседей дела еще хуже

Страной с самой высокой эмиграцией за последние 30 лет является Босния и Герцеговина. В этой стране на миллион жителей приходится 514 367 эмигрантов.

Одной из главных причин массовой миграции из Боснии и Герцеговины является уровень безработицы, который был одним из самых высоких в Европе. За последние годы страну покинули 1,6 миллиона человек.

Албания занимает второе место среди европейских стран по количеству эмигрантов. На миллион жителей приходится 434 486 эмигрантов, и, согласно исследованию, большинство из них - молодые граждане, ищущие более высокую зарплату и стабильные условия труда.

Северная Македония находится на третьем месте. Там на миллион жителей приходится 333 123 эмигранта. Это, по мнению авторов исследования, связано с нестабильной политической ситуацией в стране.

Латвия также попала в список, заняв 10-е место. Исследование показывает, что за последние 30 лет страну покинули в общей сложности 380 010 человек. На каждый миллион жителей приходится 201 490 эмигрантов.

В топ попала и соседняя Литва, которая занимает 7-е место в списке стран с самой высокой эмиграцией. Данные, собранные авторами исследования, показывают, что Литву покинули 658 057 жителей, а на миллион жителей приходится 241 755 эмигрантов.

Странами, из которых за последние годы население эмигрировало больше всего, являются также Португалия, Румыния, Болгария, Хорватия и Молдова.

Исследование также показывает, что Австралия является самой популярной страной для эмигрантов в мире: на каждый миллион жителей страны туда приезжает 151 909 женщин и 149 498 мужчин.

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