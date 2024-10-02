Фото В Трансильвании нашли новую породу кошек: она похожа на волка!

Трансильванские кошки стали первой румынской породой, возникшей естественным путем. Эти редкие питомцы уже привлекли внимание крупных международных фелинологических федераций и получили предварительное признание (фелинология - раздел зоологии, изучающий домашних кошек).

Коты новой породы имеют средний размер и мускулистое тело. Шерсть у них короткая и может быть разного окраса, включая серый и серо-коричневый (как раз эти цвета напоминают волчью шерсть), черный, табби (полосатый или мраморный), белый и кремовый. Кошка также отличается крупными глазами и широкой мордой с хорошо выраженными скулами, что тоже придает ей волкоподобный вид.

При этом трансильванские кошки отличаются игривостью и общительностью. Они легко адаптируются к новым условиям, что делает их отличными компаньонами для семей.

Также, как сообщают эксперты, трансильванская кошка не требует особого ухода - достаточно регулярной чистки шерсти. Также важно обеспечивать кошкам социальное взаимодействие - они любят проводить время с людьми.

После открытия породы специализированные клубы и ассоциации стали регистрировать трансильванских кошек, проводя выставки и мероприятия для популяризации животных новой породы.

Официальное признание породы пока не завершено, но трансильванская кошка уже завоевала сердца многих в Европе. На сегодняшний день родилось уже третье поколение котят. Чтобы трансильванскую кошку окончательно признали, достаточно еще одного поколения.

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