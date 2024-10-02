Ср, 2.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Фото В Трансильвании нашли новую породу кошек: она похожа на волка!

CopyMessenger Telegram Whatsapp

В Карпатских горах Трансильвании обнаружена новая уникальная порода кошек. Эта порода привлекает внимание благодаря своему необычному внешнему виду - животное напоминает волка, но при этом по характеру очень дружелюбное, сообщает издание Limon.

Трансильванские кошки стали первой румынской породой, возникшей естественным путем. Эти редкие питомцы уже привлекли внимание крупных международных фелинологических федераций и получили предварительное признание (фелинология - раздел зоологии, изучающий домашних кошек).

Коты новой породы имеют средний размер и мускулистое тело. Шерсть у них короткая и может быть разного окраса, включая серый и серо-коричневый (как раз эти цвета напоминают волчью шерсть), черный, табби (полосатый или мраморный), белый и кремовый. Кошка также отличается крупными глазами и широкой мордой с хорошо выраженными скулами, что тоже придает ей волкоподобный вид.

При этом трансильванские кошки отличаются игривостью и общительностью. Они легко адаптируются к новым условиям, что делает их отличными компаньонами для семей.

Также, как сообщают эксперты, трансильванская кошка не требует особого ухода - достаточно регулярной чистки шерсти. Также важно обеспечивать кошкам социальное взаимодействие - они любят проводить время с людьми.

После открытия породы специализированные клубы и ассоциации стали регистрировать трансильванских кошек, проводя выставки и мероприятия для популяризации животных новой породы.

Официальное признание породы пока не завершено, но трансильванская кошка уже завоевала сердца многих в Европе. На сегодняшний день родилось уже третье поколение котят. Чтобы трансильванскую кошку окончательно признали, достаточно еще одного поколения.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх