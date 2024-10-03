100 самолетов и интернет на борту: президент airBaltic о планах компании

По его словам, авиакомпания хочет увеличить свой флот "A220-300" почти до 100 самолетов к 2030 году, в то время как в настоящее время в парке airBaltic 48 самолетов Airbus A220-300.

В конце 2026 года у компании будет 66 самолетов, в конце 2027 года - 77, в конце 2028 года - 84, а в конце 2029 года - 100.

"Мы можем одновременно предложить новые самолеты клиентам airBaltic и расширить сеть airBaltic в Балтии и за ее пределами, поскольку в течение следующих трех лет мы предоставим до 21 самолета немецкой национальной авиакомпании Lufthansa, а через три года у airBaltic будет уже около 80 самолетов", - сказал Гаусс.

Он также сообщил, что в начале следующего года пассажиры airBaltic смогут начать пользоваться системой интернет-связи Starlink от SpaceX на борту самолета.

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