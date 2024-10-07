Начиная с 2014 года, а особенно с 2022 года, экономика России подвергается жёстким международным санкциям. Но оценки их эффекта сильно различаются. Президент России Владимир Путин и его окружение хвастаются, что санкции делают Россию сильнее, хотя при этом постоянно призывают отменить все ограничения. В то же время многие утверждают, что санкции не производят большого эффекта, а другие доказывают, что причина этого в их излишней мягкости.