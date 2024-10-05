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Опрос: с наступлением осени жители Латвии больше всего обеспокоены платой за отопление

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Деньги на радиаторе отопления
Деньги на радиаторе отопления Фото: Shutterstock

С наступлением осени и приближением отопительного сезона 62% жителей Латвии больше всего обеспокоены высокими расходами на отопление, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Norstat Latvija по заказу строительного предприятия ООО YIT Latvija.

15% респондентов заявили, что их беспокоит рост потребления электроэнергии, а 13% - недостаточная теплоизоляция дома. 5% участников опроса с наступлением осеннего сезона обеспокоены расходами на горячую и холодную воду и канализацию.

Опрос также показал, что 83% респондентов считают важным, чтобы дом был энергоэффективным, и только 4% респондентов отметили, что энергоэффективность дома для них не важна, а 5% относятся к этому безразлично.

Согласно результатам опроса, больше всего отсутствием теплоизоляции дома с наступлением осеннего сезона обеспокоены молодые респонденты в возрасте 18-29 лет.

Опрос проводился в сентябре 2024 года, в нем приняли участие более 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

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