Жители Латвии сдали в автоматы самообслуживания Банка Латвии более 9 миллионов монет

В 2023 году за восемь месяцев было сдано 8,25 млн монет.

Как сообщил заместитель руководителя управления денежного обращения Банка Латвии Гиртс Янсонс, жители и предприниматели все активнее используют эту услугу, введенную банком в начале 2023 года.

В 2024 году услугой приема монет через автомат в среднем пользовались 916 клиентов в месяц, тогда как в 2023 году - 777 клиентов. В некоторые месяцы число клиентов превышало 1000.

Из монет, внесенных за восемь месяцев этого года, почти половину составили одноцентовые и двухцентовые - 4,3 млн монет общей стоимостью 66,4 тыс. евро. В этом году общая стоимость внесенных монет составляет 2,2 млн евро.

По прогнозам Банка Латвии, в 2024 году общее количество внесенных через автоматы монет превысит 13 млн.

Автоматы самообслуживания по приему монет находятся в здании Банка Латвии на улице Безделигу в Риге.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!