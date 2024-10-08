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Нобелевская премия по физике присуждена за открытия в области нейросетей

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Нобелевская премия.
Нобелевская премия. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Шведская королевская академия принял решение присудить Нобелевскую премию по физике 2024 года Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону "за фундаментальные открытия и изобретения, обеспечивающие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей".

Оба лауреата занимались статистической физикой, эта работа в конечном итоге и привела к созданию современых нейросетей, которые широко используются в сфере машинного зрения и других областях искусственного интеллекта, отмечает "Медуза".

В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Пьер Агостини, Ференц Крауз и Анн Л’Юйе за экспериментальную разработку технологии сверхкоротких лазерных импульсов, которая фактически позволяет ученым "заглянуть внутрь атома".

Первыми нобелевскими лауреатами этого года стали ученые Виктор Эмброс и Гэри Равкан. Они получили премию по физиологии и медицине за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

В среду, 9 октября, будут объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии, в четверг, 10 октября, назовут имя обладателя премии по литературе, в пятницу, 11 октября, в Осло объявят лауреата премии мира, а 14 октября станет известно, кто в этом году получил премию по экономике памяти Альфреда Нобеля (ее учредил Банк Швеции в 1968 году).

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