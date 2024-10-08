Инфографика Годовая инфляция в Латвии достигла 1,4%. Рассказываем, на что сильнее всего изменились цены

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 4,5%.

Наиболее значительный рост среднего уровня цен по группе за год был зафиксирован на свежие овощи (+22%) и свежие фрукты (+9,6%). Дороже стали шоколад (+16%), оливковое масло (+30%), сливочное масло (+16,6%), кондитерские изделия (+5%), молоко (+7,4%), мясо птицы (+4,3%), кофе (+4,2%), сыр и творог (+3,4%). Также выросли цены на молочные продукты (+3,9%), фруктовые и овощные соки (+10,3%), консервированную или переработанную рыбу и морепродукты (+9,3%) и картофель (+8,5%). Цены снизились на сахар (-19,7%) и муку и другие крупы (-8,8%).

Средние цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли за год на 7,3%. На табачные изделия цены выросли в среднем на 13,1% за год. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,3%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, вино и пиво.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 4,8%. Наиболее значительно за год снизились цены на отопление (-12,7%) и электроэнергию (-11,9%). Снизились цены на природный газ (-7,6%) и твердое топливо (-4,7%). С другой стороны, выросли цены на услуги управления жильем (+6,7%), вывоз мусора (+14,8%), квартплату (+5,9%), водоснабжение (+6,8%), услуги по содержанию и ремонту жилья (+5,2%) и услуги канализации (+5,4%).

В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 6%. За год подорожали фармацевтические препараты, стоматологическая помощь, услуги врачей-специалистов, медицинских аналитических лабораторий и рентгеновских центров.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, снизились за год на 5,9%, что было обусловлено падением цен на топливо на 13,1%. Дизельное топливо подешевело на 14,3%, бензин - на 14,3%, а цена на автомобильный газ выросла на 8,5%. В течение года цены снизились на пассажирские авиаперевозки и подержанные автомобили. Цены выросли на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта и на автомобильный пассажирский транспорт.

Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за год на 5,1%, при этом подорожали услуги для отдыха и спорта, цветы, подписка на телевидение, корм для домашних животных, газеты и журналы. Персональные компьютеры подешевели.

В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на телекоммуникационные услуги, одежду, услуги ресторанов и кафе, высшее образование, бытовую химию и средства по уходу, средства личной гигиены и косметические средства.

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