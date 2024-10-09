Легенде латвийского хоккея Балдерису удалось отсудить более 4 млн у крестника-предпринимателя

Суд принял решение частично удовлетворить иск и взыскать с Бруновскиса в пользу Балдериса сумму кредита в размере 4 041 323 евро и предусмотренную законом пеню за просрочку платежа в размере 1 176 979 евро, а также судебные издержки в размере 37 478 евро. В общей сложности Бруновскису придется заплатить 4 255 782 евро, выяснило агентство LETA.

В то же время суд постановил прекратить производство по делу о взыскании кредита в размере 1 411 184 евро. Суд также признал право Балдериса на получение законных процентов по ставке 6% годовых до исполнения решения суда на сумму, присужденную судом, но еще не взысканную.

Судебное решение можно оспорить в течение 20 дней.

Балдерис рассказал LETA, что у него с Бруновскисом был давний спор по поводу возврата кредита, который бывший хоккеист в течение нескольких лет выдавал владельцу Ezerkauliņi Agro на общую сумму 7 316 555 евро.

Поскольку Бруновскис перестал выплачивать кредит и неоднократно не выполнял свои обещания, Балдерис обратился в суд с требованием взыскать непогашенный кредит и предусмотренные законом проценты за просрочку.