Земгальский районный суд принял решение о взыскании 4,2 миллиона евро с Каспара Бруновскиса, владельца SIA Ezerkauliņi Agro, в пользу легенды латвийского хоккея Хелмута Балдериса-Силдедзиса.
Легенде латвийского хоккея Балдерису удалось отсудить более 4 млн у крестника-предпринимателя
Суд принял решение частично удовлетворить иск и взыскать с Бруновскиса в пользу Балдериса сумму кредита в размере 4 041 323 евро и предусмотренную законом пеню за просрочку платежа в размере 1 176 979 евро, а также судебные издержки в размере 37 478 евро. В общей сложности Бруновскису придется заплатить 4 255 782 евро, выяснило агентство LETA.
В то же время суд постановил прекратить производство по делу о взыскании кредита в размере 1 411 184 евро. Суд также признал право Балдериса на получение законных процентов по ставке 6% годовых до исполнения решения суда на сумму, присужденную судом, но еще не взысканную.
Судебное решение можно оспорить в течение 20 дней.
Балдерис рассказал LETA, что у него с Бруновскисом был давний спор по поводу возврата кредита, который бывший хоккеист в течение нескольких лет выдавал владельцу Ezerkauliņi Agro на общую сумму 7 316 555 евро.
Поскольку Бруновскис перестал выплачивать кредит и неоднократно не выполнял свои обещания, Балдерис обратился в суд с требованием взыскать непогашенный кредит и предусмотренные законом проценты за просрочку.
"Я удовлетворен приговором суда и надеюсь, что Бруновскис его выполнит и наконец-то вернет кредит, который я ему предоставил. Я считаю верхом цинизма то, что мой крестник Бруновскис пытался всячески оттянуть возврат кредита, чтобы, надеясь, на медленные темпы работы судебной системы, дождаться моей смерти и не возвращать мне деньги", - заявил Балдерис в заявлении после суда, добавив, что Бруновскис также является депутатом Саласпилсской думы от "Нового единства", "что требует более высокой этики и честности".
Представители компании Ezerkauliņi Agro, с которыми связалось агентство LETA, сообщили, что Бруновскис примет решение об обжаловании приговора суда после оценки вердикта. В то же время они отметили, что компания не является стороной по делу и не подвергалась прямому воздействию.
В заявлении компании говорится, что Бруновскис вложил все полученные от Балдериса кредиты в предприятия, которыми он владеет совместно с семьей бывшего хоккеиста, причем как небольшую часть от общего объема привлеченных инвестиций.
По словам представителей компании, через свое участие в компании семья Балдериса "без веских причин" заблокировала утверждение сертифицированным аудитором проверенного годового отчета за 2023 год и консолидированного годового отчета, что в настоящее время не позволяет компании публиковать годовые отчеты, подаваемые в Службу государственных доходов. В долгосрочной перспективе спор между акционерами может привести к увеличению сроков реализации запланированных компанией инвестиций.
По имеющейся у Ezerkauliņi Agro информации, стороны не прекращали попыток урегулировать разногласия путем переговоров.
По информации Firmas.lv, долями капитала Ezerkauliņi Agro в равных долях владеют семьи Бруновскиса и Балдериса: самому Бруновскису и Кристине Бруновской принадлежит по 25% долей капитала предприятия, Диане Балдере-Силдедже - 20%, а Хелмуту и Аните Балдере-Силдедже - по 15%. Бруновскис является председателем правления.
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