Налоговые долги, достигающие по меньшей мере 150 евро, зарегистрированы у 19% предприятий, свидетельствуют данные исследования* Lursoft IT. По сравнению с концом 2023 года, выросло как число должников, так и объем налогового долга.
Даже 14 миллионов евро! Названы крупнейшие должники по налогам в Латвии
Lursoft IT выяснил, что за последние девять месяцев количество предприятий, имеющих налоговую задолженность не менее 150 евро, увеличилось до 34,49 тысячи. Это на 4,79% больше, чем в конце 2023 года.
Наибольшая доля налоговых должников в настоящее время зафиксирована среди поставщиков услуг общественного питания. По данным исследования, 38,49% предприятий этого сектора в настоящее время имеют налоговую задолженность. За последние девять месяцев общая налоговая задолженность в секторе общественного питания выросла на 25,2% и составила 37,13 млн евро, что в среднем составляет 22,6 тысячи евро на одно предприятие. Однако в ряде других отраслей средняя задолженность на одно предприятие значительно выше. Среди них выделяется металлургическая промышленность, где треть (15 из 43) всех предприятий сектора имеют налоговую задолженность, в среднем 1,67 млн евро на одно предприятие. Справедливости ради следует отметить, что наибольшая доля общей налоговой задолженности в металлургической отрасли приходится на одну компанию - BEBRIKO LTD.
Крупнейшие налоговые должники:
BEBRIKO LTD: налоговый долг - 14,01 миллиона евро;
EAST-WEST TRANSIT: налоговый долг - 12,34 миллиона евро;
TOKYO CITY: налоговый долг - 11,90 миллиона евро;
Amber Latvijas balzams: налоговый долг - 9,25 миллиона евро;
HimBalt: налоговый долг - 9,19 миллиона евро;
A Holding: налоговый долг - 8,66 миллиона евро;
Baltā Bura: налоговый долг - 5,96 миллиона евро;
Lido: налоговый долг - 5,64 миллиона евро;
M & L Ekspedicija: налоговый долг - 3,70 миллиона евро.
По данным Lursoft IT, самый большой налоговый долг в настоящее время зарегистрирован за предприятием BEBRIKO LTD, которое с 2015 года находится в процедуре банкротства, но до этого инициировало процедуру судебной защиты. По состоянию на 27 сентября этого года сумма налогового долга компании уже достигла 14,01 миллиона евро.
Следует отметить, что BEBRIKO LTD - далеко не единственная компания, чья задолженность составляет большую долю от общей налоговой задолженности сектора. Аналогично, например, в вышеупомянутом секторе общественного питания, где на одно предприятие Tokyo City приходится почти треть общей задолженности. По данным Lursoft IT, налоговый долг неплатежеспособной компании по состоянию на 2 октября уже вырос до 11,9 миллиона евро. Значительная налоговая задолженность накапливалась в течение нескольких лет. В конце сентября этого года в десятку крупнейших налоговых должников входило другое предприятие общепита - Lido, налоговый долг которого по общедоступной информации Службы государственных доходов составлял 5,64 миллиона евро. Ранее компания с определенной регулярностью имела налоговые задолженности в размере нескольких тысяч евро, однако в период с конца августа по 23 сентября не было зафиксировано налоговой задолженности более чем в 150 евро. Однако 24 сентября этого года Lido зарегистрировало налоговое обязательство в размере 5,58 млн евро, которое постепенно увеличивалось в течение последующего периода.
Следует отметить, что среди крупнейших налоговых должников Lido - одно из немногих предприятий, которое не приостановило свою хозяйственную деятельность и не ведет активного процесса неплатежеспособности. Другим таким предприятием, накопившим на конец сентября налоговые долги в размере нескольких миллионов евро, является производитель напитков Amber Latvijas balzams.
В отрасли производства напитков налоговые долги имеют чуть более пятой части предприятий, но наибольшая доля общей суммы задолженности (9,59 млн евро) приходится на налоговый долг вышеупомянутого Amber Latvijas balzams.
Отрасли с наибольшей долей налоговых должников по отношению к общему числу зарегистрированных в данной отрасли предприятий:
Услуги питания: 38,49%;
Производство мебели: 35,63%;
Металлоприозводство: 34,88%;
Строительство зданий: 32,90%;
Производство металлических изделий, кроме машин и оборудования: 32,67%;
Специализированные строительные работы: 31,20%;
Производство древесины и изделий из дерева и пробки, кроме мебели: 30,66%;
Наземный транспорт и трубопроводный транспорт: 29,25%;
Оптовая и розничная торговля, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств и мотоциклов: 28,45%;
Производство бумаги и бумажных изделий: 28,24%.
На конец сентября вторая по величине доля налоговых должников по отношению к количеству зарегистрированных в секторе предприятий приходилась на мебельное производство. При этом следует отметить, что, несмотря на то, что чуть более трети предприятий этого сектора (413 предприятий) имеют налоговые долги, общая сумма задолженности относительно невелика - 2,86 миллиона евро. Однако с конца 2023 года сумма долга увеличилась на 18,39%.
Третья по величине доля налоговых должников на конец сентября была зафиксирована в вышеупомянутом секторе производства металлов, за которым следует строительство. На этот сектор пришлось 32,90 % всех компаний с налоговыми долгами на конец прошлого месяца. Общая налоговая задолженность строительных подрядчиков составила 22,42 миллиона евро.
По общему объему налоговой задолженности в секторе строительство занимает 6-е место. В крупнейших по количеству предприятий секторах - оптовой и розничной торговле - на конец прошлого месяца была зафиксирована самая высокая налоговая задолженность. В обоих секторах чуть более пятой части предприятий имеют налоговую задолженность более 150 евро. По сравнению с концом 2023 года, общая сумма налоговой задолженности как в оптовой, так и в розничной торговле снизилась (оптовая торговля: -9,92%, розничная торговля: -2,60%).
Отрасли с наибольшей общей налоговой задолженностью:
Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами: 55,25 миллиона евро;
Розничная торговля, кроме автотранспорта и мотоциклов: 45,62 миллиона евро;
Пищевые услуги: 37,13 миллиона евро;
Наземный транспорт и транспорт по трубопроводам: 31,08 миллиона евро;
Производство основных металлов: 25,07 миллиона евро;
Строительство зданий: 22,42 миллиона евро;
Специализированное строительство: 19,35 миллиона евро;
Складская и вспомогательная транспортная деятельность: 18,38 миллиона евро;
Оптовая и розничная торговля, ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств и мотоциклов: 15,31 миллиона евро;
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом: 10,18 миллиона евро.
*В исследовании анализируются опубликованные VID налоговые задолженности юридических лиц, превышающие 150 евро, и рассматриваются сектора, в которых общее число зарегистрированных предприятий в 2024 году составляло не менее 20. Данные исследования собраны по состоянию на 30 сентября 2024 года.
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