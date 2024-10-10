По данным Lursoft IT, самый большой налоговый долг в настоящее время зарегистрирован за предприятием BEBRIKO LTD, которое с 2015 года находится в процедуре банкротства, но до этого инициировало процедуру судебной защиты. По состоянию на 27 сентября этого года сумма налогового долга компании уже достигла 14,01 миллиона евро.

Следует отметить, что BEBRIKO LTD - далеко не единственная компания, чья задолженность составляет большую долю от общей налоговой задолженности сектора. Аналогично, например, в вышеупомянутом секторе общественного питания, где на одно предприятие Tokyo City приходится почти треть общей задолженности. По данным Lursoft IT, налоговый долг неплатежеспособной компании по состоянию на 2 октября уже вырос до 11,9 миллиона евро. Значительная налоговая задолженность накапливалась в течение нескольких лет. В конце сентября этого года в десятку крупнейших налоговых должников входило другое предприятие общепита - Lido, налоговый долг которого по общедоступной информации Службы государственных доходов составлял 5,64 миллиона евро. Ранее компания с определенной регулярностью имела налоговые задолженности в размере нескольких тысяч евро, однако в период с конца августа по 23 сентября не было зафиксировано налоговой задолженности более чем в 150 евро. Однако 24 сентября этого года Lido зарегистрировало налоговое обязательство в размере 5,58 млн евро, которое постепенно увеличивалось в течение последующего периода.