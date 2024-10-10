Торговать по всей Европе: Augstspieguma tīkls присоединился к платформе энергорынка MARI

Присоединение к MARI для балансировки энергосистем Балтии было осуществлено в среду в 12:00, тогда же произошли первые резервные включения в энергосистеме Балтии.

Панъевропейская платформа используется для торговли резервами, чтобы поддерживать баланс производства и потребления и обеспечивать правильную частоту электроэнергетической системы, что является необходимым условием для ее функционирования. Необходимость единой платформы обусловлена требованиями балансировки электроэнергетической системы Евросоюза.

Член правления Elering Эркки Сапп отметил, что присоединение к платформе европейского балансового рынка является еще одним шагом на пути к единому европейскому рынку электроэнергии, начало которому положило присоединение к бирже электроэнергии скандинавских стран в 2010 году.

"Объединение рынков по всей Европе означает усиление конкуренции между поставщиками услуг баланса и возможность для эстонских поставщиков предлагать услуги за пределами стран Балтии", - сказал Сапп, по словам которого с 2018 года по настоящее время страны Балтии собирали балансирующие предложения на общей платформе с почасовой оплатой, а при присоединении к платформе MARI произойдет переход на 15-минутную рыночную единицу времени.

"Существующая минимальная потребность в резервной мощности - один мегаватт - остается неизменной, но новая рыночная единица времени позволяет поставлять эту мощность в более короткие периоды. Это также позволит более мелким участникам рынка электроэнергии выйти на рынок резервов со своими предложениями", - сказал Сапп.

15-минутная рыночная единица времени будет применяться в этом году также на внутридневном рынке, а в следующем году - на рынке электроэнергии на сутки вперед.

Системные операторы стран Балтии также присоединяется к рыночной платформе PICASSO, агрегирующие предложения европейских рынков. Присоединение к PICASSO состоится в начале 2025 года.

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