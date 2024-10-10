До 31 октября нуждающиеся и малообеспеченные жители Риги могут подать заявление на ежегодное пособие Рижского самоуправления на образование, сообщает Рижская дума.
До конца октября можно подать заявление на пособие на образование от Рижской думы
Размер пособия составляет 50 евро на каждого школьника.
Пособие предоставляется дошкольнику с пяти лет, обучающемуся по обязательной подготовке детей к основному образованию, а также учащемуся, не достигшему 21 года, обучающемуся по общеобразовательной или профессиональной программе.
Нуждающееся или малообеспеченное домохозяйство, задекларированное и проживающее в Риге, доход которого составляет до 549 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 384 евро для остальных членов домохозяйства, имеет право на получение пособия.
Для получения пособия один из родителей ребенка или его законный представитель должен до 31 октября обратиться в Рижскую социальную службу.
С 1 июня по 8 октября в Рижскую социальную службу поступило 705 заявлений от жителей Риги на получение пособия на образование и 288 заявлений от граждан Украины.
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