До конца октября можно подать заявление на пособие на образование от Рижской думы

Размер пособия составляет 50 евро на каждого школьника.

Пособие предоставляется дошкольнику с пяти лет, обучающемуся по обязательной подготовке детей к основному образованию, а также учащемуся, не достигшему 21 года, обучающемуся по общеобразовательной или профессиональной программе.

Нуждающееся или малообеспеченное домохозяйство, задекларированное и проживающее в Риге, доход которого составляет до 549 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 384 евро для остальных членов домохозяйства, имеет право на получение пособия.

Для получения пособия один из родителей ребенка или его законный представитель должен до 31 октября обратиться в Рижскую социальную службу.

С 1 июня по 8 октября в Рижскую социальную службу поступило 705 заявлений от жителей Риги на получение пособия на образование и 288 заявлений от граждан Украины.

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