Когда-то считалось, что из 17 целей устойчивого развития, которые надо достигнуть к 2030 году, ликвидация голода является наиболее достижимой. Но после пандемии Covid-19 и нападения России на Украину мы потеряли 15 лет прогресса в расширении доступа к продовольствию. Глобального аграрного производства более чем достаточно для удовлетворения потребностей мира в питании, тем не менее дефицит продовольствия значителен и повсеместно увеличивается - даже в богатых странах. Особую тревогу вызывает существенное усиление голода в странах с низкими доходами.