Обычно разгонные ступени ракет, отработав положенное и отстыковавшись от продолжающего полет корабля, неуправляемы и падают на землю — чаще в океан. Бустер Super Heavy в этот раз был оснащен дополнительным двигателем, позволившим ему осуществить контролируемый спуск к космодрому, откуда произошел запуск, и сманеврировать к стартовым фермам, которые «поймали» висящий над землей бустер специальными «лапами»-зажимами.

Это уже пятый тест ракеты «Старшип». В июне этого года корабль совершил четвертый испытательный полет и впервые успешно приводнился в Индийском океане.

Схема Фото: BBC

Ускоритель «Старшипа» оборудован 33 ракетными двигателями, что делает его самым мощным из всех существующих. Его тяга составляет 74 меганьютона, а мощность самой большой ракеты NASA Space Launch System (SLS) — только 39 меганьютонов (или только на 20% больше, чем было у старых космических шаттлов).

Задача инженеров — сделать так, чтобы ракету можно было использовать множество раз, то есть эксплуатировать ее как самолет, в котором нужно лишь менять топливо.