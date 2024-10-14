Министр: Здание Минземледелия в плохом состоянии; нужен капитальный ремонт

Если этого не произойдет, то министерству нужно будет съехать со здания, предупредил министр. В данный момент здание находится в довольно плохом состоянии, потому что во время дождя в здание попадает вода, а во время ветра там холодно.

Министр отметил, что обсудил этот вопрос с премьером и подготовит информационное сообщение.

"Обещаю, что за время, пока я министр, мы примем решение о том, что делать дальше. Решение будет через несколько лет, когда это позволит бюджет", - сказал Краузе.

Здание Минземледелия Фото: Paula Čurkste/LETA

Он также считает, что новое здание министерства можно было бы построить из дерева, так как в Латвии много лесов, и дерево - легкодоступный и экологичный материал. Кроме того, строительство зданий из дерева соответствует видению министерства.

"В Латвии деревянное строительство сейчас несправедливо недооценивается. Я обсудил этот вопрос с председателем Сейма и Министерством экономики и сказал, что будет правильно, если в Латвии мы будем больше строить из дерева и если государственные и муниципальные учреждения будут подавать пример", - сказал министр, подчеркнув, что будет правильно, если государственные и муниципальные здания будут строиться из дерева.

Как уже сообщалось, по обобщенным данным предприятия Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, во время бури и ливней в конце июля затопило северную часть здания Минземледелия с 23-го по третий этаж, включая несколько этажей помещений министерства, что привело к повреждению водой и влагой 59 кабинетов.

Представители министерства пояснили, что причиной затопления стала гидроизоляция фасада здания, которая не смогла эффективно отводить воду во время сильного ветра и проливного дождя. В связи с повреждением встал вопрос о ремонте устаревшего фасада здания.

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