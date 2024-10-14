Фото Банк Латвии выпустит коллекционную монету необычной формы

На аверсе монеты изображены фрагменты эскизов проектов Стани: в центре - театр Дайлес в Риге на желтом фоне, внизу - нереализованный проект крыши Резекненского концертного зала под открытым небом, слева - фрагмент фасада жилого дома на улице Бривибас, 313, в Риге, справа - силуэт дерева.

В свою очередь, на реверсе монеты изображены фрагменты эскизов нереализованных проектов Стани: в центре - смотровая башня на Гайзинькалнсе на голубом фоне, под ней и справа - фрагменты эскизов Национального театра в Будапеште, в частности, лестницы и колонны, слева - силуэт дерева.

Фото: Latvijas Banka

Тираж монеты составит 2500 экземпляров. Стоимость монеты в Банке Латвии составит 85 евро, а лимит покупки на одного человека - три монеты.

Монета будет доступна для покупки только на сайте e-monetas.lv с 12:00 17 октября.

Графический дизайн монеты разработала художница и многопрофильный дизайнер Рута Юмите.

В процессе разработки дизайна Банк Латвии сотрудничал с Латвийским музеем архитектуры.

Монета отчеканена на монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt в Нидерландах.

Фото: Latvijas Banka

Коллекционные монеты являются законным платежным средством только в стране выпуска. Коллекционные монеты - это деньги по форме, но произведение искусства по содержанию. Они изготавливаются из золота, серебра или других драгоценных металлов чрезвычайно высокого качества чеканки. В отличие от денег, находящихся в обращении, коллекционные монеты, как правило, предназначены не для оплаты, а для подарков, памятных дат и коллекций. По этим причинам и цена монет значительно выше номинала. Номинальная стоимость коллекционных монет отличается от стоимости монет, находящихся в обращении.

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