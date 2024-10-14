"Это горит". Стройку Rail Baltica на Рижском вокзале останавливать нельзя, говорит глава EDzL

Существующие работы планируется завершить к концу 2025 года, на что также имеется полное финансирование. "Однако технологически необходимо завершить работы и на самой станции, чтобы полностью завершить работы по надстройке путей в этой южной части. Это может быть сделано ко второй половине 2026 года, и тогда можно будет начать пассажирское движение", - сказал Дилев.

Он также сообщил, что застройщик Рижского центрального вокзала оплатил текущие долги, но получен счет еще на 13 миллионов евро, в которые входит не только индексация, но и выполненные работы, финансируемые из средств, выделенных в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF).

Комментируя прогноз о том, что к концу года эти долги достигнут 51 млн евро, Дилев сказал, что этот прогноз основан на наихудшем сценарии инфляции. "Соответственно, по текущим оценкам строителей, к концу года задолженность составит около 30 миллионов евро", - сказал Дилев.

Текущая договорная цена Рижского центрального узла Rail Baltica составляет 565 миллионов евро без учета инфляции. От этой суммы 24% составляет договорная стоимость работ по реконструкции здания вокзала, 30% - железнодорожная инфраструктура 1435 мм и сопутствующие работы, 23% - железнодорожная инфраструктура 1520 мм и работы, а 15% - мост через Даугаву. Контракт также включает в себя проектирование и надзор за строительством.

В настоящее время объем выделенных средств составляет около 293 миллионов евро.

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