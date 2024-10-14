Работы по проекту Rail Baltica на Рижском центральном вокзале останавливать нельзя, заявил в понедельник, 14 октября, журналистам председатель правления компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрик Дилев.
"Это горит". Стройку Rail Baltica на Рижском вокзале останавливать нельзя, говорит глава EDzL
По его словам, сейчас самое главное на Рижском центральном вокзале - завершить строительные работы в южной части, чтобы туда можно было перенаправить существующее железнодорожное движение. Соответственно, необходимо ввести в эксплуатацию первую очередь вокзала - поставить крышу, оборудовать помещения, чтобы пассажиры могли полноценно пользоваться этими поездами.
"Минимальная необходимая сумма составляет 114 млн евро. Чтобы сделать эту часть станции полностью функциональной и укрепить конструкции на северной стороне, необходимо в общей сложности около 150 миллионов евро. На эти 114 миллионов мы можем сделать функциональной южную часть станции, и это перераспределение средств Европейского союза, которое мы хотим получить в срочном порядке", - сказал Дилев.
Он добавил, что работы на Рижском центральном вокзале должны вестись последовательно, один этап за другим. Процесс нельзя прерывать, так как это существенно влияет на сопутствующие инфраструктуры.
"Это горит. Если мы завершим текущие работы - эстакаду с колеей 1520 миллиметров (мм) и сигнализацию - и не завершим само здание вокзала, то поезд в принципе не сможет остановиться на вокзале", - подчеркнул Дилев.
Существующие работы планируется завершить к концу 2025 года, на что также имеется полное финансирование. "Однако технологически необходимо завершить работы и на самой станции, чтобы полностью завершить работы по надстройке путей в этой южной части. Это может быть сделано ко второй половине 2026 года, и тогда можно будет начать пассажирское движение", - сказал Дилев.
Он также сообщил, что застройщик Рижского центрального вокзала оплатил текущие долги, но получен счет еще на 13 миллионов евро, в которые входит не только индексация, но и выполненные работы, финансируемые из средств, выделенных в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF).
Комментируя прогноз о том, что к концу года эти долги достигнут 51 млн евро, Дилев сказал, что этот прогноз основан на наихудшем сценарии инфляции. "Соответственно, по текущим оценкам строителей, к концу года задолженность составит около 30 миллионов евро", - сказал Дилев.
Текущая договорная цена Рижского центрального узла Rail Baltica составляет 565 миллионов евро без учета инфляции. От этой суммы 24% составляет договорная стоимость работ по реконструкции здания вокзала, 30% - железнодорожная инфраструктура 1435 мм и сопутствующие работы, 23% - железнодорожная инфраструктура 1520 мм и работы, а 15% - мост через Даугаву. Контракт также включает в себя проектирование и надзор за строительством.
В настоящее время объем выделенных средств составляет около 293 миллионов евро.
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