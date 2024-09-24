Куда теперь будет двигаться стройка Rail Baltica? Отвечает Министерство сообщения

Таким образом, по его мнению, логично выходит, что фактически Латвия на первом этапе добьется интеграции обеих станций: доехав с юга до вокзала в Рижском аэропорту, далее - сначала по широким рельсам, позже по рельсам Rail Baltica, а то и по обоим путям одновременно - можно будет добраться до Рижского Центрального вокзала.

Бришкенс дополнил, что в первой фазе насыпь и всю инфраструктуру, пересечения и виадуки планируется построить так, чтобы было место для двух рельсовых путей, но на первом этапе проложить только один рельсовый путь.

"Это то, что мы называем первым этапом проекта. А потом, на втором этапе, мы сконцентрируемся на том, чтобы завершить весь этот круг проезда через Ригу, чтобы Rail Baltica работала полноценно ", - отметил Бришкенс.

"Нет никакой гарантии, что это можно успеть"

Комментируя сценарий внедрения первого этапа, а это 2030 год, он сказал, что это цель, и очевидно, что это предусмотрено и регламентом Европейской транспортной сети (TEN-T).

"Я не скрывал, что это серьезный вызов как с технической точки зрения, так и с финансовой. Нет никакой гарантии, что это можно успеть к 2030 году, но мы будем делать все в пределах доступности финансирования, чтобы двигаться к такой амбициозной цели", - сказал Бришкенс.