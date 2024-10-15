Коалиция рассматривает возможность восстановления депутатских квот. Их резко критиковали

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

Депутатские квоты - это бюджетные средства, которые выделяются на предлагаемые депутатами проекты.

Как сообщил журналистам председатель комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс ("Новое Единство"), в бюджете на 2025 год депутатские квоты не предусмотрены, но этот вопрос будет обсуждаться в коалиции.

По словам Рейрса, он не видит ничего плохого в таких квотах, так как депутаты встречаются с населением и видят потребности общества "немного по-другому".

Он также отметил, что 90% всех средств в рамках депутатских квот получает негосударственный сектор.

"Я не вижу ничего плохого в том, чтобы выделить дополнительное финансирование, например, обществу Apeirons. Правительство работает на макроэкономическом уровне, а мы [депутаты] имеем возможность и право работать на микроуровне", - сказал Рейрс.

Как уже сообщалось, во вторник председатель Сейма Дайга Миериня получила от министра финансов Арвила Ашераденса проект госбюджета на 2025 год.

Как заявила спикер парламента, это бюджет государственной безопасности и поддержки уязвимых слоев населения. "В бюджете многое заложено для того, чтобы наши жители чувствовали себя лучше, безопаснее и спокойнее", - сказала Миериня.

Она высоко оценила возможность предпринять значительные шаги в области благосостояния. "Мы движемся вверх, немного, но движемся", - сказала Миериня, подчеркнув, что бюджет разработан в результате сложных переговоров.

Спикер признала, что бюджет не покрывает всех потребностей, например, недостаточно средств выделено на здравоохранение, а планы по реформе образования пока не имеют четкого финансирования, но правительство обязалось его найти.

Депутатам предстоит кропотливая работа, чтобы найти оптимальные решения для улучшения благосостояния населения и стимулирования экономического роста страны, отметила спикер, добавив, что рассчитывает на активное сотрудничество с правительством.

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