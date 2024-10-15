Латвия передаст Украине еще 21 конфискованный автомобиль: какие это машины и сколько они стоят

Оставшиеся восемь автомобилей общей стоимостью 31 891 евро, будут переданы в центральные области Украины, а именно в Медвинский сельсовет Белоцерковского района Киевской области, подразделения Министерства обороны Украины, воинскую часть Национальной гвардии, а также сельсоветы Врадиевки Первомайского района Николаевской области и Оринина Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Среди них:

Volkswagen Touran (год выпуска не уточнен) - 11 000 евро,

BMW 530 2008 года - 4799 евро,

Volvo XC90 2006 года - 4990 евро,

BMW 525 2006 года - 4350 евро,

BMW X5 2003 года - 199 евро,

BMW 320 2006 года - 3400 евро,

Volvo V40 2000 года - 153 евро,

Audi A4 2006 года - 3000 евро.

Согласно латвийскому законодательству, за вождение с содержанием алкоголя в крови более 1,5 промилле следует уголовная ответственность, а также конфискация автомобиля, если он принадлежит нарушителю.

В соответствии с законом о поддержке граждан Украины государственные транспортные средства Латвии могут быть безвозмездно переданы в собственность украинскому правительству для ликвидации последствий военных действий и поддержки населения. Это один из способов, которым Латвия оказывает помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.

Транспортировка автомобилей в Украину будет организована при содействии ассоциации Agendum, которая в рамках инициативы "Твиттер-конвой" обеспечит доставку автомобилей и их передачу украинским государственным структурам, взяв на себя все сопутствующие расходы.

Ассоциация Agendum получает запросы на предоставление транспортных средств от различных государственных учреждений Украины. В ответ на эти запросы Служба государственных доходов Латвии (VID) предоставила актуальный список конфискованных автомобилей, находящихся в собственности государства. Ассоциация Agendum оценила каждый автомобиль в соответствии с нуждами украинских организаций. В список предложенных к передаче включены только исправные транспортные средства, пригодные для использования.

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