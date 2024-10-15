Правительство Латвии во вторник, 15 октября, приняло решение передать Украине 21 автомобиль, конфискованный у водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Общая рыночная стоимость передаваемых автомобилей превышает 66 тысяч евро, сообщает LETA.
Латвия передаст Украине еще 21 конфискованный автомобиль: какие это машины и сколько они стоят
Из 21 автомобиля 13 будут направлены в различные организации и учреждения Украины. Среди них - подразделения Министерства обороны Украины, некоммерческое муниципальное предприятие сельсовета Песочина "Центр первичной медицинской помощи № 2 Харьковского района", Государственная пограничная служба Украины, Главное управление Госгеокадастра Ивано-Франковской области, образовательный и научный медицинский центр "Университетская клиника" Харьковского национального медицинского университета, Запорожский региональный территориальный центр Вооруженных сил Украины по вопросам набора и социальной поддержки, некоммерческое муниципальное предприятие "Городская клиническая многопрофильная больница № 25" Харьковского городского совета, исполнительный комитет Энергодарского городского совета Запорожской области, а также некоммерческое предприятие "Медицинский стоматологический центр" Винницкого районного совета Винницкой области.
Общая оценочная стоимость этих 13 автомобилей составляет 34 794 евро. Среди них:
- Alfa Romeo 159 Sportwagon 2008 года - 2200 евро,
- Hyundai Santa Fe 2001 года - 253 евро,
- Volvo XC70 2007 года - 5350 евро,
- Kia Sportage 2006 года - 1090 евро,
- Ford S-Max 2008 года - 4000 евро,
- Toyota Corolla 2018 года - 9500 евро,
- Volkswagen Passat 2003 года - 201 евро,
- Mazda MPV (год выпуска не уточнен) - 800 евро,
- BMW 320 2005 года - 3900 евро,
- Toyota Avensis 2007 года - 2500 евро,
- Opel Corsa 2006 года - 1150 евро,
- Škoda Fabia 2007 года - 1550 евро,
- Opel Astra Station Wagon 2007 года - 2300 евро.
Оставшиеся восемь автомобилей общей стоимостью 31 891 евро, будут переданы в центральные области Украины, а именно в Медвинский сельсовет Белоцерковского района Киевской области, подразделения Министерства обороны Украины, воинскую часть Национальной гвардии, а также сельсоветы Врадиевки Первомайского района Николаевской области и Оринина Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Среди них:
- Volkswagen Touran (год выпуска не уточнен) - 11 000 евро,
- BMW 530 2008 года - 4799 евро,
- Volvo XC90 2006 года - 4990 евро,
- BMW 525 2006 года - 4350 евро,
- BMW X5 2003 года - 199 евро,
- BMW 320 2006 года - 3400 евро,
- Volvo V40 2000 года - 153 евро,
- Audi A4 2006 года - 3000 евро.
Согласно латвийскому законодательству, за вождение с содержанием алкоголя в крови более 1,5 промилле следует уголовная ответственность, а также конфискация автомобиля, если он принадлежит нарушителю.
В соответствии с законом о поддержке граждан Украины государственные транспортные средства Латвии могут быть безвозмездно переданы в собственность украинскому правительству для ликвидации последствий военных действий и поддержки населения. Это один из способов, которым Латвия оказывает помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.
Транспортировка автомобилей в Украину будет организована при содействии ассоциации Agendum, которая в рамках инициативы "Твиттер-конвой" обеспечит доставку автомобилей и их передачу украинским государственным структурам, взяв на себя все сопутствующие расходы.
Ассоциация Agendum получает запросы на предоставление транспортных средств от различных государственных учреждений Украины. В ответ на эти запросы Служба государственных доходов Латвии (VID) предоставила актуальный список конфискованных автомобилей, находящихся в собственности государства. Ассоциация Agendum оценила каждый автомобиль в соответствии с нуждами украинских организаций. В список предложенных к передаче включены только исправные транспортные средства, пригодные для использования.
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