Совладельцем зерноперерабатывающего предприятия Rīgas dzirnavnieks станет немецкий производитель зерновых продуктов H. & J. Brüggen KG, который приобрел через дочернее предприятие 50% акций Rīgas dzirnavnieks, сообщили агентству LETA представители материнского предприятия Rīgas dzirnavnieks - Dobeles dzirnavnieks.
Половину акций Rīgas dzirnavnieks покупает немецкий производитель зерновых продуктов
На сделку еще необходимо разрешение Совета по конкуренции.
Сумму сделки представители компании не раскрыли.
Сделка касается только переработки овсяного зерна, в то время как производство муки и мучных продуктов, а также работу под брендом Herkuless и Saimniece продолжит Dobeles dzirnavnieks. Кроме того, Dobeles dzirnavnieks продолжит обеспечивать распространение в Латвии продуктов, произведенных Rīgas dzirnavnieks.
В компании отмечают, что в дальнейшем Rīgas dzirnavnieks будет специализироваться на первичной обработке и переработке овсяного зерна, а H. & J. Brüggen KG, как предприятие, ведущее долгосрочное сотрудничество с крупнейшими торговыми сетями в Европе и мире, обеспечит продажу произведенной в Риге продукции на глобальном рынке.
Председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс подчеркнул, что создание совместного предприятия укрепит сотрудничество двух предприятий, будет способствовать долгосрочному росту Rīgas dzirnavnieks и конкурентоспособности производимых предприятием продуктов на глобальном рынке, а также обеспечит стабильные объемы переработки зерновых в Латвии.
Амсилс отмечает, что Rīgas dzirnavnieks уже несколько лет успешно сотрудничает с H. & J. Brüggen KG, обеспечивая предприятию поставки произведенных в Добеле овсяных хлопьев и других зерновых продуктов.
Специализация на переработке овсяного зерна даст возможность успешнее конкурировать на глобальном рынке, расширить ассортимент продуктов и наладить производство новых продуктов, в том числе нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью, добавляет Амсилс.
Он убежден, что в результате сотрудничества с H. & J. Brüggen KG Rīgas dzirnavnieks получит дополнительный опыт и знания, которые будут способствовать в том числе общему развитию латвийской зерноперерабатывающей отрасли.
Министр экономики Виктор Валайнис акцентирует внимание на том, что рост объема иностранных инвестиций и экспорта играет решающую роль в стимулировании экономического развития страны.
Как сообщалось, в прошлом году Rīgas dzirnavnieks работал с оборотом в 31,279 млн евро и прибылью в 953 165 евро. Компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 6,579 млн евро.
Rīgas dzirnavnieks производит продукты переработки зерна: пшеничную и ржаную муку, мучные смеси, хлопья, плющенное зерно и крупы для промышленных потребителей, а также фасованную продукцию для индивидуального потребления под брендами Herkuless, Hercogs и Īsta saimniece. Предприятие является частью группы Baltic Mill.
В свою очередь, Dobeles dzirnavnieks в 2023 году работало с оборотом в 237,505 млн евро, что на 2,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 77,7% и составила 12,172 млн евро.
Компания Dobeles dzirnavnieks зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 3,897 млн евро. Крупнейшим акционером компании является эстонский производитель зерна Tartu Mill. Основные направления деятельности предприятия - производство всех видов пшеничной муки, манны, мучных смесей, макарон, зерновых хлопьев, круп и кормов для животных.
Компания H. & J. Brüggen KG создана в 1868 году. Основные производства компании расположены в немецком городе Любеке, где производятся зерновые хлопья, мюсли, зерновые батончики, а также овсяные хлопья и другие продукты из очищенных от оболочки зерновых культур. Предприятие также имеет производства в Польше, Франции и Чили. Компания экспортирует около 230 000 тонн продукции в год в более чем 90 стран мира, ее оборот составляет почти 560 млн евро.
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