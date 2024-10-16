Половину акций Rīgas dzirnavnieks покупает немецкий производитель зерновых продуктов

Специализация на переработке овсяного зерна даст возможность успешнее конкурировать на глобальном рынке, расширить ассортимент продуктов и наладить производство новых продуктов, в том числе нишевых продуктов с высокой добавленной стоимостью, добавляет Амсилс.

Он убежден, что в результате сотрудничества с H. & J. Brüggen KG Rīgas dzirnavnieks получит дополнительный опыт и знания, которые будут способствовать в том числе общему развитию латвийской зерноперерабатывающей отрасли.

Министр экономики Виктор Валайнис акцентирует внимание на том, что рост объема иностранных инвестиций и экспорта играет решающую роль в стимулировании экономического развития страны.

Как сообщалось, в прошлом году Rīgas dzirnavnieks работал с оборотом в 31,279 млн евро и прибылью в 953 165 евро. Компания зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 6,579 млн евро.

Rīgas dzirnavnieks производит продукты переработки зерна: пшеничную и ржаную муку, мучные смеси, хлопья, плющенное зерно и крупы для промышленных потребителей, а также фасованную продукцию для индивидуального потребления под брендами Herkuless, Hercogs и Īsta saimniece. Предприятие является частью группы Baltic Mill.

В свою очередь, Dobeles dzirnavnieks в 2023 году работало с оборотом в 237,505 млн евро, что на 2,7% больше, чем годом ранее, а прибыль компании выросла на 77,7% и составила 12,172 млн евро.

Компания Dobeles dzirnavnieks зарегистрирована в 1991 году, ее основной капитал составляет 3,897 млн евро. Крупнейшим акционером компании является эстонский производитель зерна Tartu Mill. Основные направления деятельности предприятия - производство всех видов пшеничной муки, манны, мучных смесей, макарон, зерновых хлопьев, круп и кормов для животных.

Компания H. & J. Brüggen KG создана в 1868 году. Основные производства компании расположены в немецком городе Любеке, где производятся зерновые хлопья, мюсли, зерновые батончики, а также овсяные хлопья и другие продукты из очищенных от оболочки зерновых культур. Предприятие также имеет производства в Польше, Франции и Чили. Компания экспортирует около 230 000 тонн продукции в год в более чем 90 стран мира, ее оборот составляет почти 560 млн евро.

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