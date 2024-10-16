Каршеринговый сервис CityBee меняет название

Согласно статистике компании, 99% поездок на автомобилях CityBee были безопасными и безаварийными. Большинство аварий - это незначительные повреждения кузова, царапины или другие случайные поломки. Чаще всего повреждения встречаются в передней или задней части автомобилей. Зимой, в более сложных дорожных условиях, количество повреждений автомобилей увеличивается на 10%. Но даже незначительные повреждения кузова могут стать причиной беспокойства, переживаний и неудобств, отметили в компании

При этом, по словам гендиректора компании Греты Янушкайте-Карвелиене, смена названия является временной и станет частью новой коммуникационной кампании.

Чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, каршеринговый сервис теперь будет рекомендовать автомобилистам проверять арендованный автомобиль перед началом поездки и информировать службу поддержки только в тех случаях, когда транспортное средство непригодно для использования из-за очевидных дефектов. Сервис откажется от использования наклеек с информацией о повреждениях на своих машинах.

В случае аварии, произошедшей по вине клиента, компания покроет все убытки после того, как водитель сообщит о случившемся. Это не распространяется на случаи вождения в нетрезвом виде, побега с места происшествия, других нарушений правил дорожного движения или условий использования услуг сервиса.

Для этого со среды, 16 октября, за все поездки будет взиматься сбор в размере 1,49 евро, который предназначен для покрытия возможных убытков. Плата за BeeChill заменит стартовый сбор (0,99 евро). Будут отменены финансовые обязательства для клиентов в случае аварии, которые раньше составляли 600 евро.

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