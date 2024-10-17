Министр благосостояния: экономике не хватает рабочих рук, возможно привлечение мигрантов

Обсуждая иммиграционную политику и привлечение работников из третьих стран, министр подчеркнул, что приоритетом должна оставаться активизация внутренних трудовых ресурсов, в том числе людей с ограниченными возможностями.

"Необходимо тщательно анализировать квалификацию иностранных работников. Важно понять, нужны ли нам неквалифицированные рабочие или специалисты с высокими навыками", - отметил Аугулис. Он добавил, что на встрече с послом Узбекистана обсуждались меры по предотвращению нелегальной занятости среди иммигрантов.

Министр также обратил внимание на тревожный показатель - значительную долю молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, которые не учатся и не работают. По его словам, важно выяснить, сколько из них находятся за пределами Латвии, сколько заняты в теневой экономике, и каков процент тех, кто полностью выпал из системы.

Он подчеркнул необходимость и дальше возвращать в Латвию своих эмигрантов, а также создавать благоприятные условия для трудоустройства пенсионеров, которые хотят и дальше работать.

"Экономический рост невозможен без рабочей силы", - заявил Аугулис.