В интервью информационному агентству LETA министр благосостояния Латвии Улдис Аугулис (СЗК) заявил, что стране необходимо работать над тем, чтобы удерживать местных жителей на рынке труда как можно дольше. В противном случае может встать вопрос о привлечении иммигрантов для восполнения дефицита.
Министр благосостояния: экономике не хватает рабочих рук, возможно привлечение мигрантов
Обсуждая иммиграционную политику и привлечение работников из третьих стран, министр подчеркнул, что приоритетом должна оставаться активизация внутренних трудовых ресурсов, в том числе людей с ограниченными возможностями.
"Необходимо тщательно анализировать квалификацию иностранных работников. Важно понять, нужны ли нам неквалифицированные рабочие или специалисты с высокими навыками", - отметил Аугулис. Он добавил, что на встрече с послом Узбекистана обсуждались меры по предотвращению нелегальной занятости среди иммигрантов.
Министр также обратил внимание на тревожный показатель - значительную долю молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, которые не учатся и не работают. По его словам, важно выяснить, сколько из них находятся за пределами Латвии, сколько заняты в теневой экономике, и каков процент тех, кто полностью выпал из системы.
Он подчеркнул необходимость и дальше возвращать в Латвию своих эмигрантов, а также создавать благоприятные условия для трудоустройства пенсионеров, которые хотят и дальше работать.
"Экономический рост невозможен без рабочей силы", - заявил Аугулис.
Однако предсказать, хватит ли внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей экономики, министр воздержался. По его словам, это зависит от темпов экономического роста и демографической ситуации. Аугулис подчеркнул важность ускорения роста производительности труда, создания качественных рабочих мест и повышения заработной платы, что позволит укрепить общественные финансы и поддерживать социальные нужды.
Министр также отметил, что ключом к повышению производительности является инвестиция в человеческий капитал - это касается как молодежи, так и людей предпенсионного возраста, которые могут внести вклад в экономику.
В интервью порталу Delfi Аугулис также коснулся вопроса возможного сокращения декретного отпуска, что могло бы стать ответом на дефицит рабочей силы. Однако, по его мнению, такое решение возможно только при условии обеспечения доступности детских садов и услуг нянь для детей с одного года. Это позволило бы родителям быстрее возвращаться на работу.
В то же время лидеры коалиционных партий отнеслись к этой идее с осторожностью, а сам министр уточнил, что обсуждение носит лишь теоретический характер, и конкретных предложений по изменению законодательства пока не существует.
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