Подсчитана инфляция в Латвии и ЕС: на сколько выросли цены?

В Латвии годовая инфляция, как и на Кипре, составила в сентябре 1,6%. Наиболее низкие показатели инфляции в прошлом месяце зафиксированы в Литве (0,4%), Словении и Италии (0,7%), Люксембурге (0,8%) и Финляндии (1%).

Наиболее высокие показатели годовой инфляции были в Румынии (4,8%), Бельгии (4,3%), Польше (4,2%), Нидерландах (3,3%) и Эстонии (3,2%).

По сравнению с сентябрем прошлого года потребительские цены выросли во всех странах ЕС, кроме Ирландии, где они не изменились.

В среднем по ЕС годовая инфляция в сентябре составила 2,1%, в еврозоне - 1,7%.

По сравнению с августом потребительские цены и в ЕС, и в еврозоне в сентябре снизились на 0,1%.

В Латвии, как и в Словении, потребительские цены в сентябре по сравнению с августом выросли на 0,2%.

Месячная дефляция была зафиксирована в 15 странах ЕС, при этом самой высокой она была во Франции - 1,3%. В Греции зарегистрирована самая высокая месячная инфляция - 1,8%. В Литве и Румынии потребительские цены выросли на 0,4%, а в Эстонии и Венгрии снизились на 0,3%.

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