Инфографика ЕЦБ снижает процентные ставки

Ставка по депозитам овернайт будет снижена до 3,25%. Основная ставка по операциям рефинансирования будет снижена до 3,4%, а ставка по кредитам овернайт - до 3,65%, говорится в заявлении ЕЦБ.

Новые ставки вступят в силу 23 октября.

"Решение Совета ЕЦБ о снижении ставки по депозитным операциям основано на обновленной оценке перспектив инфляции, базовой динамики инфляции и силы трансмиссии монетарной политики. Полученная информация об инфляции свидетельствует о том, что процесс ее замедления в целом идет в соответствии с ожиданиями. На перспективы инфляции также влияет недавнее неожиданное ухудшение экономических показателей. В то же время условия финансирования остаются ограничительными", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания совета.