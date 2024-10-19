Передача: Плата в размере 15 евро за подготовку счета за аренду земли - "недоразумение"

🧵1/3 Rīgas domes izpildvara ir pasteigusies, piemērojot jauno likuma normu par zemes lietošanas maksas paziņojuma sagatavošanu, izsūtot attiecīgus rēķinus par 15€ un nemeklējot iespējas to samazināt. pic.twitter.com/85BYS5VXGQ — Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) October 15, 2024

Этой осенью люди, которые живут в зданиях, земля под которыми принадлежит другим владельцам, получили требование заплатить не только за аренду земли, но и еще 15 евро за подготовку счета. Для многих людей эта плата выше, чем непосредственно аренда земли.

"Комиссия по приватизации жилых домов выполнила требования закона так, как они его трактуют, и отправила каждому из этих 29 000 жителей счета на 15 евро за подготовку счета и почтовые расходы. Возможно, мы не совсем правильно поняли, что эта обязательная плата за выставление счета за аренду составляет не совсем 15 евро. Но мы должны произвести расчет этой себестоимости", - признал директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

В свою очередь в Резекне, которое борется с финансовым кризисом, плату за сообщение не требуют.

Юридическая комиссия Сейма подготовила ответное письмо Рижскому самоуправлению, в котором поинтересовалась по поводу решений в этой ситуации, и Рига обязалась найти "быстрое решение с понятными расходами".

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