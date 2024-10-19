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Передача: Плата в размере 15 евро за подготовку счета за аренду земли - "недоразумение"

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Многоквартирный дома на бульваре Анниньмуйжас
Многоквартирный дома на бульваре Анниньмуйжас Фото: Edijs Pālens/LETA

Пользователи соцсетей выражают недоумение, почему за подготовку электронного сообщения в связи с платой за пользование землей нужно платить 15 евро. В Сейме поясняют, что возникло недоразумение в интерпретации закона, сообщает передача Panorāma.

Этой осенью люди, которые живут в зданиях, земля под которыми принадлежит другим владельцам, получили требование заплатить не только за аренду земли, но и еще 15 евро за подготовку счета. Для многих людей эта плата выше, чем непосредственно аренда земли.

"Комиссия по приватизации жилых домов выполнила требования закона так, как они его трактуют, и отправила каждому из этих 29 000 жителей счета на 15 евро за подготовку счета и почтовые расходы. Возможно, мы не совсем правильно поняли, что эта обязательная плата за выставление счета за аренду составляет не совсем 15 евро. Но мы должны произвести расчет этой себестоимости", - признал директор финансового департамента Рижской думы Улдис Ракстиньш.

В свою очередь в Резекне, которое борется с финансовым кризисом, плату за сообщение не требуют.

Юридическая комиссия Сейма подготовила ответное письмо Рижскому самоуправлению, в котором поинтересовалась по поводу решений в этой ситуации, и Рига обязалась найти "быстрое решение с понятными расходами".

Подробнее смотрите в сюжете!

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