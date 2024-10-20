Плата за воду и канализацию в Бауске местами значительно повысится

Планируется, что общий тариф на услуги водного хозяйства предприятия Bauskas novada komunālserviss в крае составит 4,12 евро за кубометр. Предложенный тариф может вступить в силу 1 марта 2025 года.

В компании объяснили, что изменения тарифа связаны с решением Баускской краевой думы о начале процесса реорганизации предприятий Bauskas ūdens, Bauskas siltums, Vides serviss, Dzīvokļu komunālā saimniecība, Iecavas siltums, Mūsu saimnieks и Kūdrinieks путем присоединения их к Bauskas novada komunālserviss.

По информации поставщика коммунальных услуг, в Бауске прирост общего тарифа составит почти 78% - тариф вырастет с 2,32 евро за кубометр до 4,12 евро за кубометр. Плата за воду в городе удвоится - тариф увеличится с 0,91 до 1,82 евро за кубометр, а тариф за канализацию вырастет на 63% - с 1,41 до 2,3 евро за кубометр.

В Ислицкой волости прирост общего тарифа составит более 75%. В других волостях прирост будет меньше.

В отдельных волостях прирост будет не столь значительным. Так, в Барбельской и Курменской волостях тариф на услуги водоснабжения вырастет примерно на 5%, а в Давиньской волости - на 8%.

По данным Firmas.lv, оборот Bauskas novada komunālserviss в прошлом году составил 4 761 944 евро, при этом предприятие понесло убытки в размере 642 681 евро.

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