Минфин: есть риск, что дефицит бюджета в 2025 году превысит 3% ВВП

По его словам, при нынешнем дефиците Латвия уже должна выплачивать около 600 миллионов евро в год в виде процентов по государственному долгу. Он поясняет, что эти расходы возникли с соблюдением всех условий ЕС, но при бюджете с максимально допустимым дефицитом.

Сакс рассказал, что Эстония, Швеция и Дания проводят политику более низкого дефицита, чем позволяют правила ЕС, и, если бы долг Латвии был на уровне этих стран, Латвия выплачивала бы на 200-300 миллионов евро меньше процентов и могла бы использовать эти деньги на собственные нужды.

При рефинансировании государственного долга новые процентные платежи зависят от кредитного рейтинга страны - чем выше кредитный рейтинг, тем ниже процентные платежи, и наоборот, сказал Сакс, добавив, что нынешний высокий кредитный рейтинг Латвии поддерживается благодаря фискальной дисциплине, которую она до сих пор соблюдала.

Рейтинговое агентство Moodys в своем последнем отчете по Латвии отметило, что "давление на рейтинги Латвии может усилиться, если устойчивость экономики ослабнет в результате замедления роста. Если изменения в геополитической обстановке и негативное влияние военного конфликта между Россией и Украиной на экономику приведут к значительному и продолжительному увеличению долгового бремени Латвии и ухудшению показателей устойчивости долга, это может оказать понижающее давление на рейтинг. Кроме того, значительное увеличение обязательств будет иметь негативный кредитный эффект".

В отчете S&P по Латвии указано, что рейтинги могут быть понижены, если последствия войны между Россией и Украиной окажутся более значительными, чем ожидается в настоящее время, или если война усилится, что окажет большее влияние на государственные финансы и экономический рост Латвии, а также повысит риски безопасности.

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