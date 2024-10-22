Центр по защите прав потребителей предупреждает о рисках при покупке товаров на Shein и Temu

В магазинах Shein и Temu можно приобрести огромный спектр одежды, аксессуаров и даже предметов домашнего обихода по очень низким ценам.

Представитель РТАС Сантиа Гертмане подчеркивает - клиенты должны принять во внимание, что продаваемые в этих магазинах товары производится не по стандартам Евросоюза.

"Потребитель должен считаться с тем, что, приобретая любой товар на торговой платформе третьих стран, у них нет обязующих страндартов ЕС. Это означает, что товары могут быть гораздо более небезопасными или могут существовать высокие риски опасности.

Поэтому РТАС рекомендует обдумать целесообразность покупок на платформах третьих стран именно из-за существующего риска безопасности. Кроме того, на платформах иногда непонятен реальный продавец, из-за чего после покупки может быть затруднен контакт с продавцом для реализации своих прав потребителя", - подчеркивает Гертмане.

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