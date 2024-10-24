Олени в Курземе наносят ущерб фермерам. Охотники не успевают защитить поля

Олени и косули стали посещать возделанные поля в Курземе. У фермера Айгара Путры 500 гектаров рапcовых полей. В прошлом году олени нанесли урон 70 гектарам полей, что принесло убыток в 2000 евро.

"Они съедают все подчистую. И косули тоже. Пробовали отгонять их петардами по вечерам, но это не надолго помогает.

Они привыкают к шуму, и потом, когда охотники выходят на охоту, просто отходят на несколько шагов, стоят и наблюдают", - рассказал Айгар.

В Госслужбе леса пояснили, что такая активность связана с тем, что в регионе выращивают озимые культуры, которые привлекают оленей, а также вырубают леса, что облегчает к путь к полям.

"Для сравнения: в Курземе столько же оленей, сколько в Видземе и Латгале вместе взятых.

Им здесь нравится - есть леса, поля, интенсивное хозяйство. Кормовая база есть", - отметил глава отела охоты Госслужбы леса Валтер Лусис.

Охотник Улдис Пошкус рассказал, что у охотников не всегда есть ресурсы и время, чтобы охотиться на оленей.

"[Охотникам] проще пойти на рынок и купить кусок мяса. Если мы проведем расчеты, то охота не окупается полностью. Если одна поездка - это 60-70 км в одну сторону, то конечно нужно и топливо, и патроны, и оружие покупать", - заявил представитель охотничьего спортклуба Vaiņode Улдис Пошкус.

За весь прошлый год охотники отстреляли 77% от разрешенного объема. На сегодняшний день популяция оленей в Латвии составляет около 68 тысяч особей, из них половина в Курземе.

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