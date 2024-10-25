Банк России поднял ключевую ставку до рекордного 21%. Почему она выше, чем после начала войны?

Сейчас, на первый взгляд, ситуация выглядит спокойнее. Появляются лишь отдельные истории о том, как какой-то продукт стал слишком дорогим. Например, в Екатеринбурге сливочное масло в магазинах стали помещать в пластиковые контейнеры — чтобы его не украли.

В сентябре инфляция в России составила 8,6% — она немного замедлилась по сравнению с августом, но остается высокой. Недельные данные по инфляции также показывают, что рост цен постепенно замедляется.

Но это замедление вряд ли можно считать серьезным фактором. Как раз сейчас на рынок вышел новый урожай овощей и фруктов — это называется фактором сезонности, из-за которого замедляется инфляция. Если бы не он, то, по оценке ЦБ, инфляция в сентябре составила бы все 9,8%.

"Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года", — констатирует регулятор.

Спрос опережает возможности по расширению предложения, и ситуация с инфляцией оказывается хуже прогнозов. Быстрый рост инфляции "сжирает" часть доходов населения, а из-за высоких ставок взять кредит людям тяжело — будь то ипотека или займ до зарплаты. В итоге у населения становится меньше возможностей покупать.