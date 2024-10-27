Если бы госбюджет следующего года начали готовить сегодня, то столько в нем себе позволить не смогли бы. Переданный на рассмотрение депутатам Сейма бюджет составлен по июньским прогнозам роста экономики, которые были актуальны при начале работы над документом. На тот момент ситуация в народном хозяйстве была лучше, чем сейчас. Правительственные политики пока никаких корректировок не планируют, и довольны достигнутым компромиссом, сообщает передача LTV De Facto.
Видео ⟩ Госбюджет создан на основе слишком оптимистичных прогнозов
При не слишком ярких экономических условиях в госбюджете будущего года удалось найти дополнительные деньги на реформирование и защиту налогов на рабочую силу. Чтобы компенсировать эти траты, правительство почерпнет средства из пенсионных накоплений населения и повысит акцизы. Это позволит минусу в бюджете в следующем году не превышать 3%, что является установленным Евросоюзом порогом, чтобы к государству не предъявлялись какие-либо особые требования.
Но есть нюанс. Бюджет создавали, взяв за основу прогноз роста экономики начала лета. Тогда зрелище было гораздо позитивнее, чем сейчас осенью. Это, в свою очередь, сигнализирует о том, что государственный кошелек может не заполняться так хорошо, как рассчитывается.
"Всегда нужно сохранять определенный уровень оптимизма, иначе уже нельзя жить", - предположил министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство"). Он сейчас не видит такой ситуации, которая заставила бы пересмотреть расходы бюджета. "В следующем году больше рисков. В следующем году бюджет сбалансирован на критической границе 2,9%. Так что в следующем году будет намного сложнее", - признает он.
Банк Латвии в этом месяце существенно снизил прогноз внутреннего валового продукта на текущий год с 1,8% до 0,6%, да и на последующие годы. Дефицит бюджета символический рубеж в 3% может превысить уже в этом году, считает Банк Латвии.
И эти расчеты заставляют задаться вопросом, насколько соответствующий реальной ситуации продвигаемый через Сейм бюджет. "Такие опасения всегда существуют. Все, что связано с прогнозами, достаточно сложно, и все же это такая вера в хорошее. Как говорится, если бы знал, куда я упаду, подушку положил бы", - сказал председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян Харийс Рокпелнис.
Вопреки позиции Банка Латвии, и он, и другие политики правящей коалиции сохраняют уверенность в том, что налоговая реформа значительно поможет народному хозяйству. "Здесь мы можем только гадать и надеяться, насколько велик будет этот эффект уже в первый год, но понятно, что производителям станет легче", - говорит Рокпелнис.
"У меня до сих пор есть уверенность, что эти налоговые изменения будут теми, которые все-таки будут стимулировать частное потребление, а потому будут поддерживать их уровень роста", - согласен руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев. В то же время он не удивится, если в первой половине следующего года прогнозы роста все же придется корректировать вниз.
Ослабление роста народного хозяйства в первом полугодии является лишь одной из причин падения прогнозов внутреннего валового продукта. Вторая причина - бухгалтерская. Статистики в сентябре завершили ревизию национальных счетов и пришли к выводу, что ВВП Латвии на самом деле меньше, чем думали раньше. И существенно - в следующем году на 1,4 млрд. евро меньше.
"ВВП, надо сказать сразу, не является идеальным показателем, но это показатель, который используется во многих и разных сферах как мера сравнения. Да, конечно, и дефицит бюджета распространяется на ВВП, который по Маастрихтским критериям не должен превышать 3%. Да, в этом смысле это сказывается на способности правительства занимать", - говорит директор департамента макроэкономической статистики Центрального статистического управления Интарс Абражунс.
Этот перерасчет статистиков, как и свежие прогнозы Банка Латвии, не учтен в бюджете следующего года, так как опубликованы недавно. Но на преддверии с ними придется считаться.
Как всегда, критику в адрес бюджета не экономит оппозиция. "Это напоминает такой надутый до предела мяч. Этого не отрицают ни чиновники, ни министр. Резерва там нет больше. Там до последнего исчерпан дефицит, насколько мы можем войти. Там каждому, насколько это возможно, даны подарки. И если сейчас вдруг возникает спад, то эта бомба может просто взорваться", - считает депутат бюджетной комиссии Марис Кучинскис ("Объединенный список").
Его дополняет депутат Артур Бутанс (Нацобъединение): "Составляя бюджет, могут быть допущены ошибки, что прогнозы и планы по поводу того, как исполняется бюджет, необоснованно велики, и потом получается, что общество как-то дважды обводят вокруг пальца - и при составлении бюджета, и в следующем году, жалуясь, что ситуация хуже, чем планировалось".
Директор департамента фискальной политики Министерства финансов Нил Сакс признает, что сейчас прогнозы свидетельствуют о более низком росте и, соответственно, более низких поступлениях в бюджет. Но, по его мнению, никакие санкции Еврокомиссии не должны наступить, если дефицит бюджета будет больше не из-за действий правительства.
"Если в результате замедленного роста экономики мы превысим 3%, то это мы сможем обосновать Евросоюзу, это мы и кредитно-рейтинговым агентствам сможем обосновать, так как это обстоятельства, которые не зависят от наших решений. Это в целом развитие экономики, и мы, как очень открытая экономика, зависим от мира от ветров, которые дуют, и повлиять на это мы не можем. Но на рост расходов мы можем повлиять", - отмечает Сакс.
Поэтому он считает, что Латвия не должна еще больше наращивать дефицит бюджета и госдолг, так как это ухудшило бы кредитный рейтинг и сделало бы более дорогим заем. Уже с существующим дефицитом Латвия будет платить в виде процентных платежей по госдолгу около 600 млн евро в год.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!