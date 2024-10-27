Видео Госбюджет создан на основе слишком оптимистичных прогнозов

"ВВП, надо сказать сразу, не является идеальным показателем, но это показатель, который используется во многих и разных сферах как мера сравнения. Да, конечно, и дефицит бюджета распространяется на ВВП, который по Маастрихтским критериям не должен превышать 3%. Да, в этом смысле это сказывается на способности правительства занимать", - говорит директор департамента макроэкономической статистики Центрального статистического управления Интарс Абражунс.

Этот перерасчет статистиков, как и свежие прогнозы Банка Латвии, не учтен в бюджете следующего года, так как опубликованы недавно. Но на преддверии с ними придется считаться.

Как всегда, критику в адрес бюджета не экономит оппозиция. "Это напоминает такой надутый до предела мяч. Этого не отрицают ни чиновники, ни министр. Резерва там нет больше. Там до последнего исчерпан дефицит, насколько мы можем войти. Там каждому, насколько это возможно, даны подарки. И если сейчас вдруг возникает спад, то эта бомба может просто взорваться", - считает депутат бюджетной комиссии Марис Кучинскис ("Объединенный список").

Его дополняет депутат Артур Бутанс (Нацобъединение): "Составляя бюджет, могут быть допущены ошибки, что прогнозы и планы по поводу того, как исполняется бюджет, необоснованно велики, и потом получается, что общество как-то дважды обводят вокруг пальца - и при составлении бюджета, и в следующем году, жалуясь, что ситуация хуже, чем планировалось".