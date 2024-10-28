Минюст добивается через Сейм рассмотрения поправок об управлении арестованными долями капитала

В ходе разработки законопроекта функции такого управляющего согласилось взять на себя подведомственное Минэкономики ООО Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor.

Однако порядок управления арестованными долями и условия ответственности управляющего, в том числе в случаях, когда арестованные доли капитала теряют свою стоимость, пока не разработаны. Также неясно, сможет ли и каким образом Possessor менять должностных лиц компаний, переданных под его управление.

В то же время проект поправок предусматривает, что государство может продать арестованные доли капитала, если управляющий сочтет, что они могут потерять свою стоимость.

Работа над поправками началась в 2022 году, когда правительство на закрытом заседании рассмотрело доклад об управлении и оценке активов, арестованных по делу бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса. В то время полиция начала уголовный процесс по поводу действий адвоката Рудольфа Мерони по управлению имуществом Лембергса.