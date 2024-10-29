Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, которую также основал Чжан Имин. В прошлом году ее доходы выросли на 30%. TikTok, известный в Китае под названием Douyin, продолжает набирать популярность по всему миру и насчитывает более 200 миллионов пользователей в США.

На второе место в рейтинге опустился Чжун Шаньшань, основатель бренда бутилированной воды Nongfu Spring, который впервые за три года потерял лидерство. Состояние Чжуна сейчас составляет 47,9 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров Ма Хуатэн, основатель интернет-гиганта Tencent, чье состояние достигает 44,4 миллиарда долларов.

По данным отчета, общее число долларовых миллиардеров в Китае за последний год сократилось на 142 человека, и теперь их насчитывается 753. Экономический рост в Китае замедлился, а фондовый рынок показал слабые результаты, что повлияло на общее число богатейших людей в стране.

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