Несколько учреждений публичного сектора переедут в Чиекуркалнс

Чтобы обеспечить арендаторам учреждений расходы на адаптацию помещений, оборудование и переезд, а также арендную плату без дополнительных финансовых средств из госбюджета, планируется путем публичного аукциона экспроприировать занимаемые учреждениями здания в Риге на улицах Бривибас, 55, Лачплеша, 1, Кр. Валдемара, 32, Криву, 11, и Клияна, 7, которые, по оценкам VNĪ, в ближайшие годы потребуют инвестиций в размере около 73 миллионов евро на обустройство и неотложные работы.

Варна пояснила, что идея о переносе учреждений в офисное здание на улице Талеяс - тщательно продуманный шаг, который обеспечит более эффективное использование помещений и средств госбюджета, а также принесет значительную экономию для госбюджета в будущем, дав при этом возможность сотрудникам нескольких публичных учреждений работать в современном и энергоэффективном офисе.

По предварительным расчетам VNĪ, за счет отчуждения недвижимости, которую в настоящее время занимают учреждения, в период с 2026 по 2027 год планируется погасить кредит в размере около 17,3 млн евро, полученный за здание на улице Талеяс, что позволит снизить арендную плату (компонент погашения капитальных инвестиций) учреждений госсектора почти на пять евро за квадратный метр в месяц. Это позволит сократить долгосрочные расходы государства в период с 2027 по 2044 год, что даст экономию в размере 18,2 млн евро для государственного бюджета, что позволит перенаправить их на другие цели.