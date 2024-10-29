Правительство во вторник, 29 октября, поддержало перенос нескольких учреждений публичного сектора в офисное здание на улице Талеяс, 1, в Риге, чтобы повысить эффективность государственных ресурсов и снизить расходы.
Несколько учреждений публичного сектора переедут в Чиекуркалнс
Член правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Андрис Варна сообщил, что здание на улице Талеяс, 1, станет первым централизованным государственным офисным зданием, в котором будут объединены несколько офисов госуправления, что будет способствовать как лучшему сотрудничеству между учреждениями, так и более эффективному использованию помещений.
Он также отметил, что с 2007 по 2044 год планируется снизить долгосрочные расходы государства, что создаст для бюджета экономию в размере 18,2 миллиона евро, которые можно будет направить на другие цели.
Во вторник Кабинет министров утвердил законопроект и финансирование разработанного VNĪ и Министерством финансов предложения о переезде Министерства экономики и подведомственных ему учреждений - Центра защиты прав потребителей, Совета по конкуренции, Латвийского национального бюро аккредитации, Центрального статистического управления - и ряда других учреждений государственного сектора в офисное здание на улице Талеяс, приспособив помещения к потребностям учреждений.
Планируется, что Минэкономики и подведомственные ему учреждения переедут в здание в 2026 году, в свою очередь Инспекция здравоохранения, Рижская служба I категории Государственной пограничной службы, все центральные аппараты Государственной пожарно-спасательной службы и Центр яунсардзе переедут в офисное здание на улице Талеяс с конца этого года и в течение 2025 года.
Чтобы обеспечить арендаторам учреждений расходы на адаптацию помещений, оборудование и переезд, а также арендную плату без дополнительных финансовых средств из госбюджета, планируется путем публичного аукциона экспроприировать занимаемые учреждениями здания в Риге на улицах Бривибас, 55, Лачплеша, 1, Кр. Валдемара, 32, Криву, 11, и Клияна, 7, которые, по оценкам VNĪ, в ближайшие годы потребуют инвестиций в размере около 73 миллионов евро на обустройство и неотложные работы.
Варна пояснила, что идея о переносе учреждений в офисное здание на улице Талеяс - тщательно продуманный шаг, который обеспечит более эффективное использование помещений и средств госбюджета, а также принесет значительную экономию для госбюджета в будущем, дав при этом возможность сотрудникам нескольких публичных учреждений работать в современном и энергоэффективном офисе.
По предварительным расчетам VNĪ, за счет отчуждения недвижимости, которую в настоящее время занимают учреждения, в период с 2026 по 2027 год планируется погасить кредит в размере около 17,3 млн евро, полученный за здание на улице Талеяс, что позволит снизить арендную плату (компонент погашения капитальных инвестиций) учреждений госсектора почти на пять евро за квадратный метр в месяц. Это позволит сократить долгосрочные расходы государства в период с 2027 по 2044 год, что даст экономию в размере 18,2 млн евро для государственного бюджета, что позволит перенаправить их на другие цели.
Из всех зданий, находящихся в управлении VNĪ, 17,5% учреждений государственного сектора расположены в современных помещениях в офисных зданиях категории B1, сообщил Варна.
Он также указал, что остальные арендаторы используют офисы категории B2 или ниже, которые характеризуются более низким классом энергоэффективности и более высоким потреблением экологических ресурсов для обеспечения надлежащего микроклимата и благополучия сотрудников. Освобождая неэффективные здания офисного типа, можно добиться того, чтобы государственные органы могли выполнять свои функции в энергоэффективных, современных, легко трансформируемых и совместно используемых помещениях, экономя значительные средства государственного бюджета и способствуя очистке портфеля государственной недвижимости.
В государственном офисном здании на улице Талеяс, 1, в настоящее время располагаются Служба госдоходов, VNĪ, некоторые структуры прокуратуры и Государственная пожарно-спасательная служба.
Удаленная работа позволила сократить площадь, используемую Службой государственных доходов, на 45%, что создало возможность для других государственных учреждений разместить здесь свои офисы, пояснила Варна.
Компания добавляет, что VNĪ также развивает государственные коворкинг-пространства в регионах, которые будут доступны для всех, кто работает в госуправлении. В настоящее время выбрано несколько приоритетных мест - Лиепая, Даугавпилс и Цесис. Первый государственный коворкинг-офис в Цесисе откроет свои двери для работников государственного управления в начале 2025 года.
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