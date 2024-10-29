Предприятие Valmiermuižas alus зарегистрировало коммерческий залог

До сих пор Valmiermuižas alus обеспечивало мытье бутылок на других пивоварнях, на которых были доступны специализированные устройства для мойки. Представители предприятия подчеркивают, что инвестиции не увеличат общее потребление воды пивоварней, так как в прошлом году предприятие вложило 30 000 евро, чтобы снизить потребление воды на 25%, кроме того, использованную для мытья бутылок воду можно использовать повторно для мытья ящиков.