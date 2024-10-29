Предприятие Valmiermuižas alus зарегистрировало коммерческий залог с максимальным обеспеченным требованием в размере 798 000 евро, свидетельствует опубликованная Lursoft информация.
Предприятие Valmiermuižas alus зарегистрировало коммерческий залог
Коммерческим залогодержателем является Swedbank.
Valmiermuižas alus заложило запасы предприятия, нематериальные вложения, материальные основные средства, права требования, а также доли, паи, облигации и предприятие в целом.
В данный момент у предприятия - три активных коммерческих залога.
Владелец предприятия Айгар Руньгис рассказал агентству LETA, что коммерческий залог является обеспечением софинансирования Swedbank проекта Valmiermuižas alus по строительству пристройки для мойки бутылок, общий объем инвестиций в которую составит 800 000 евро.
Пристройку для мойки бутылок Valmiermuižas alus планируется построить до конца следующего года. В пристройке планируется мыть стеклянные бутылки, возвращаемые в депозитную систему.
До сих пор Valmiermuižas alus обеспечивало мытье бутылок на других пивоварнях, на которых были доступны специализированные устройства для мойки. Представители предприятия подчеркивают, что инвестиции не увеличат общее потребление воды пивоварней, так как в прошлом году предприятие вложило 30 000 евро, чтобы снизить потребление воды на 25%, кроме того, использованную для мытья бутылок воду можно использовать повторно для мытья ящиков.
Строительство объекта ведет валмиерская строительная компания Aimasa, а моечное оборудование поставит австрийская компания Klinger. К проекту привлечено архитектурно-дизайнерское бюро Outofbox.
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