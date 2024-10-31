Работаете на двух работах? Вас ждет плохая новость

В частности, с 2025 года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц для всех зарплат, с 2026 года повысить его до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро в месяц. Для доходов до 8775 евро в месяц установлена ставка подоходного налога с населения в размере 25,5% и т. п. Минимальная зарплата в 2025 году вырастет с 700 до 740 евро в месяц.