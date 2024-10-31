Работаете на двух работах? Вас ждет плохая новость

С нового года, согласно прогнозам Минфина, после налоговой реформы у 97% населения доходы вырастут. Однако у тех, кто трудится на двух работах, ситуация изменится в худшую сторону. Нюансы прокомментировала глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
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Грядущая налоговая реформа вызвала немало споров, но в итоге соломоново решение было найдено.
В частности, с 2025 года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц для всех зарплат, с 2026 года повысить его до 550 евро, а в 2027 году - до 570 евро в месяц. Для доходов до 8775 евро в месяц установлена ставка подоходного налога с населения в размере 25,5% и т. п. Минимальная зарплата в 2025 году вырастет с 700 до 740 евро в месяц.