LVC: Более трети государственных дорог находятся в плохом состоянии

По его словам, на этих участках вряд ли будет обеспечен надлежащий водоотвод, а 6 тысяч километров дорог утратили свою функцию государственных дорог, поэтому капитальные вложения, в том числе в восстановление канав, не планируются.

Деревянко сообщил, что LVC ежегодно чистит около 130 километров дорог в рамках работ по ежедневному техническому обслуживанию водоотведения, что обходится примерно в 3,8 миллиона евро.

"Чтобы привести в порядок водостоки всей государственной дорожной сети, потребуется десять лет и около 25 миллионов евро. После этого на поддержание порядка будет уходить около 10 миллионов евро в год", - указал Деревянко.

Говоря об долговечности дорог, он отметил, что следует также рассмотреть возможность строительства гравийных дорог. Общая протяженность гравийных дорог в государственной дорожной сети составляет 10 204 километра, из которых 53%, или 5406 километров, находится в плохом и очень плохом состоянии, 40%, или 4101 километр, - в удовлетворительном состоянии и 7%, или 697 километров, - в хорошем и очень хорошем состоянии.

"К сожалению, следует признать, что в государственной дорожной сети есть участки гравийных дорог, на которых гравий не обновлялся с момента их строительства", - сказал представитель LVC.

Для восстановления гравийных дорог в плохом состоянии потребуется 80 миллионов евро. Для поддержания их в порядке необходимо ежегодно обновлять гравий примерно на 2000 км дорог, что обойдется примерно в 30 миллионов евро в год, сообщил Деревянко.

Он отметил, что восстановление гравийного покрытия исключено из работ по текущему ремонту, поэтому LVC только ремонтирует ямы и выбоины.

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