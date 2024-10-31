Налоговая служба станет клиентоориентированной: Сейм утвердил реорганизацию VID

В рамках реорганизации из VID будут выделены отделы, не оказывающие услуги клиентам, и основной задачей налоговой администрации станет оказание услуг, консультаций и поддержки налогоплательщикам в области налогообложения и таможенного дела.

Поскольку VID больше не будет отвечать за предотвращение, выявление и расследование финансовых преступлений, предполагается, что эти функции и задачи будут переданы новому ведомству - налоговой и таможенной полиции под руководством министра финансов.

В свою очередь, оперативные и следственные функции и задачи Управления внутренней безопасности VID будут переданы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Наряду с изменениями в структуре VID планируется усовершенствовать модель взаимодействия налоговой администрации и общества, в том числе с использованием возможностей цифровой трансформации, а также сделать более тесным сотрудничество с неправительственными организациями при оценке вопросов, относящихся к компетенции налоговой администрации.

Поправки также совершенствуют положение об использовании информационных систем и баз данных, находящихся в ведении VID.

Новый закон о Службе государственных доходов вступит в силу в 2026 году.

Сейм в четверг также принял Закон о налоговой и таможенной полиции и соответствующие поправки к Закону о налогах и сборах, Закону о декларировании наличности на государственной границе и Уголовно-процессуальному закону.

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