Видео "Уходить не собирается". В Бауске во дворе дома поселилась норка

В комментариях под постом некоторые пользователи указали, что ничего делать не нужно, и нежданный гость уйдет сам. Пережившие подобных гостей рассказали, что прибившаяся норка провела в их гараже неделю, с удовольствием питалась кошачьим кормом и мясом, пока не отправилась дальше.

Принимая во внимание смелое поведение норки вблизи людей, некоторые пользователи Facebook высказали предположение, что животное ранее могло быть приручено и, скорее всего, сбежало с какой-нибудь фермы.

"Выглядит упитанной, но ее держали в клетке. Даже немного слишком толстая - скорее всего, с меховой фермы", - пишет Санита, у которой в уличном вольере жило много фреток и один раз из питомника была спасена норка.

Недалеко от Бауски, в Иецавском крае, находится занимающаяся разведением пушных зверей ферма Baltic Devon Mink.

Уже сообщалось, что 11 апреля этого года Конституционный суд признал конституционной норму закона, предусматривающую запрет на разведение в Латвии пушных зверей только для производства меха.

В рассматриваемом деле Верховный суд пришел к выводу, что оспариваемые нормы ограничивают право заявителей на собственность, включенную в Сатверсме. В то же время суд подчеркнул, что данное ограничение было установлено с целью защиты общественной морали, общественного благосостояния, а также прав других лиц.

Верховный суд постановил, что каждое животное ценно само по себе и что общество несет этическую и моральную ответственность за благополучие и защиту животных.

Никто не имеет права причинять боль, страдания или другой вред животному без достаточных на то оснований.

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